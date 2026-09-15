На Донеччині росіяни з FPV-дрона вбили поліцейського Андрія Балицького

У 2014 році, залишившись вірним Присязі, він виїхав із рідної Горлівки та продовжив службу на Донеччині.

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На Донеччині внаслідок удару російського FPV-дрона загинув поліцейський Андрій Балицький.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Понад 10 років Андрій присвятив службі. У 2014 році, залишившись вірним Присязі, він виїхав із рідної Горлівки та продовжив службу на Донеччині.

Під час повномасштабної війни щодня працював під обстрілами: забезпечував правопорядок, документував воєнні злочини Росії та допомагав людям.

З 2026 року Андрій обіймав посаду начальника відділу озброєння управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУНП в Донецькій області.

У поліцейського залишилися мати, брат, дружина та 11-річна донька.