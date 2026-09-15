СБУ запобігла теракту на Київщині: росіяни намагалися завербувати безробітну

На Київщині запобігли теракту, який планували здійснити російські спецслужби. Для його організації вони дистанційно завербували місцеву безробітну, видаючи себе за українських правоохоронців.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, спочатку жінці зателефонував представник російської спецслужби, який назвався співробітником СБУ. Він запропонував допомогти з ліками, які вона раніше купувала через профільні сайти.

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Згодом жінка отримала інструкцію забрати зі схрону пакунок. Усередині, як встановили правоохоронці, був саморобний вибуховий пристрій. Російський куратор також доручив їй перевірити працездатність його комплектуючих.

Після цього безробітну спрямували до житлового кварталу в передмісті Києва. Там вона мала залишити замаскований вибуховий пристрій під колесом автомобіля, припаркованого неподалік місцевого супермаркету.

СБУ заявила, що наразі встановлює всіх людей, причетних до співпраці з російськими спецслужбами, для притягнення їх до відповідальності.