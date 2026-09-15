У Prozorro пояснили, як працює закритий модуль для оборонних закупівель

У компанії підтвердили, що можливості обробляти інформацію з обмеженим доступом у системі наразі немає

ДП «Прозорро» у відповідь на запит LB.ua розповіло, як влаштований закритий модуль електронної системи закупівель, через який проводять частину оборонних торгів.

Питання виникло на тлі дискусії довкола закупівлі оптоволоконних дронів, яку АОЗ проводить за новою процедурою поза електронною системою: виробник «Генерал Черешня» вимагав перевести торги в закритий модуль Prozorro і програв два суди.

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У Prozorro підтвердили те, про що раніше казали LB.ua в Міноборони: можливості обробляти інформацію з обмеженим доступом у системі наразі немає, оскільки це потребує відповідності архітектури спеціальним вимогам, які ще не впроваджені.

Водночас уточнили, що на закритому модулі учасники бачать лише вимоги до кваліфікації й подають заявки в закритому режимі, а деталі конкретних закупівель доступні тільки тим, хто кваліфікацію пройшов.

Для зовнішніх користувачів не відображаються найменування й установчі документи учасників, їхні юридичні та фактичні адреси, місця складування, деталі логістичних маршрутів, точні строки поставки й персональні дані представників сторін. Повний пакет документів доступний лише замовнику закупівлі та уповноваженим органам контролю.

Раніше в Міноборони пояснювали LB.ua, що архітектура Prozorro побудована на принципі «всі бачать все», і для закупівель в українських виробників зброї це створює ризик розкриття даних, за якими полює ворог.

У Prozorro також зазначили, що з оборонним напрямком працюють не всі 13 електронних майданчиків, підключених до системи, — доступ мають лише окремі авторизовані майданчики за відповідними ключами доступу.

Щодо закупівлі дронів, яку АОЗ проводила через закритий модуль у липні 2025 року, там повідомили, що жодних фактів витоку, компрометації інформації чи інцидентів кібербезпеки — ні з боку системи, ні з боку замовників — зафіксовано не було. За деталями конкретних процедур і зауваженнями замовника в компанії рекомендували звертатися безпосередньо до АОЗ.

У Prozorro зазначили, що перебувають у постійній комунікації з АОЗ, Міноборони та Мінцифри; за інформацією компанії, звернення від замовників стосуються оптимізації функціоналу системи й посилення заходів із захисту інформації.

Нагадаю, що АОЗ проводить нинішню закупівлю оптоволоконних дронів поза електронною системою — шляхом розсилки документації електронною поштою колу підприємств, без оприлюднення оголошення та електронного аукціону. У документації це називається «конкурентною закупівлею»: виробники подають комерційні пропозиції, ключовий критерій — найнижча ціна, при цьому одна компанія не може виграти лоти сумарно більше ніж на 50% від бюджету закупівлі.

Саме цю форму «Генерал Черешня» називав незаконною, посилаючись на те, що вона не відповідає жодній з процедур, передбачених законодавством. Суд у позові відмовив: озброєння купують за п. 43 постанови Кабміну №1275 — без застосування процедур, визначених законами «Про оборонні закупівлі» та «Про публічні закупівлі», а як саме проводити таку закупівлю, вирішує замовник, тобто Міноборони. Апеляційна інстанція це рішення підтвердила.

Більше читайте у тексті Скандал навколо тендеру на оптоволоконні дрони. Закупівлю таки проведуть, а в Міноборони пояснили, чому вибрали таку процедуру