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Сили оборони уразили місце запуску ударних дронів, станції РЕБ та РЛС росіян

Ступінь завданих збитків наразі уточнюється. 

Сили оборони уразили місце запуску ударних дронів, станції РЕБ та РЛС росіян
Ураження російських цілей
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж 14 вересня та в ніч на 15 вересня українські військові уразили низку важливих військових об’єктів противника. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, у районі Донецька поцілили по місцю зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. У Брянській області Росії українські підрозділи уразили три станції радіоелектронної боротьби – у Трубчевську, Почепі-2 та Речиці. Ще дві радіолокаційні станції систем контролю повітряного простору противника потрапили під удар в Погребах та Мосточено.

Крім того, у Злинці Брянської області уражено ретранслятор MESH-мережі противника. У Новосвітлівці Луганської області українські військові вдарили по складу паливно-мастильних матеріалів росіян.

Ступінь завданих збитків наразі уточнюється. Робота по ключових військових цілях противника триває.

  • 15 вересня Генштаб також підтвердив ураження Сизранського нафтопереробного заводу. Там зафіксували влучання та пожежу, унаслідок чого були уражені установка первинної переробки нафти АВТ-6 і резервуарний парк. Підприємство входить до структури "Роснефті" та забезпечує, зокрема, потреби російських військ.
  • Крім того, підтверджено ураження підприємства "Атлант Аеро" у Таганрозі Ростовської області. На його території сталися вибухи та виникла пожежа. Підприємство виробляє безпілотники й комплектувальні до них, зокрема ударно-розвідувальні БпЛА "Молнія" та компоненти для "Оріона".
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