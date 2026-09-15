Сили оборони уразили місце запуску ударних дронів, станції РЕБ та РЛС росіян

Упродовж 14 вересня та в ніч на 15 вересня українські військові уразили низку важливих військових об’єктів противника. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, у районі Донецька поцілили по місцю зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. У Брянській області Росії українські підрозділи уразили три станції радіоелектронної боротьби – у Трубчевську, Почепі-2 та Речиці. Ще дві радіолокаційні станції систем контролю повітряного простору противника потрапили під удар в Погребах та Мосточено.

Крім того, у Злинці Брянської області уражено ретранслятор MESH-мережі противника. У Новосвітлівці Луганської області українські військові вдарили по складу паливно-мастильних матеріалів росіян.

Ступінь завданих збитків наразі уточнюється. Робота по ключових військових цілях противника триває.