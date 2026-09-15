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Олена Слободян склала присягу народного депутата

З 2021 року вона очолювала секретаріат голови ВР. 

Олена Слободян склала присягу народного депутата
Олена Слободян
Фото: скриншот

Верховна Рада 15 вересня поповнилася новою депутаткою: присягу склала Олена Слободян. Про це стало відомо з трансляції засідання. Слободян приєдналася до фракції «Слуга народу». 

Олена Слободян балотувалася до Верховної Ради за номером 166 у списку партії «Слуга народу» як безпартійна. На момент виборів працювала начальницею управління в Державній організації «Національний офіс інтелектуальної власності», пише Рух Чесно.

До цього Олена Слободян працювала у Вищій школі адвокатури при Національній асоціації адвокатів України.

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Освіту здобувала в Хмельницькому університеті управління та права. Закінчила аспірантуру у тому ж університеті та захистила дисертацію на тему «Сучасний стан та перспективи патентно-правової охорони винаходів у сфері біотехнології». Її науковим керівником був майбутній голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

У 2021 році Олена Слободян очолила секретаріат голови Верховної Ради. 

У 2026 році Слободян звинуватили у плагіаті в кандидатській дисертації, яку вона написала під науковим керівництвом свого теперішнього начальника Руслана Стефанчука, повідомляла УП. 

У Верховній Раді після складання мандату «слугами народу» Жупаниним і Шипайлом 3 вересня було два вакантних місця. Одне з них зараз зайняла Слободян.

Нардепів «відпустили» з другої спроби: 19 серпня рішення не зібрали достатньої кількості голосів. Жупанин і Шипайло написали заяви про складання мандатів минулого місяця, аргументувавши це кращими кар'єрними пропозиціями.

Тоді, за інформацією LB, прохання про складання депутатських повноважень загалом подали близько 20 народних обранців. Один зі співрозмовників сказав, що у фракції існує принципова позиція не відпускати мажоритарних нардепів.

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