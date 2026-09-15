АЗС на Київщині зможуть оперативно відстежувати рух ворожих цілей, щоб реагувати на загрози

Заправки на Київщині зможуть оперативно відстежувати рух ворожих цілей, щоб реагувати на загрози.

Як розповів начальник ОВА Тимур Ткаченко, за рішенням Ради оборони Київщини автозаправні комплекси області отримають доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, яка використовується Силами оборони.

Доступ до неї дозволить відповідальним працівникам АЗС у режимі реального часу бачити актуальну інформацію про рух ворожих повітряних цілей та оперативніше ухвалювати рішення щодо роботи заправних комплексів під час загрози.

Тобто АЗС більше не доведеться орієнтуватися лише на загальне оголошення повітряної тривоги. Вони матимуть більше інформації про конкретну загрозу і зможуть завчасно реагувати, щоб убезпечити працівників та людей, які перебувають на території заправки.

«Окремо хочу звернутися і до водіїв. Ставтеся відповідально до сигналів про небезпеку і слідкуйте за вказівками працівників АЗС щодо роботи під час тривог», – додав Ткаченко.