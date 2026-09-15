YouControl з відкритих даних СБУ дослідили, як Росія отримує інформацію про український ОПК

Організація проаналізувала понад 7 000 повідомлень на офіційному сайті СБУ за період із січня 2020 року до серпня 2026 року

Росія найчастіше намагається отримувати чутливу інформацію про український оборонно-промисловий комплекс через людей, що мають доступ до підприємств і державних установ. Серед інших каналів — агентурні мережі, соціальні мережі та кібератаки. Про це йдеться в дослідженні аналітиків YouControl.

Організація проаналізувала 7362 повідомлення на офіційному сайті СБУ за період із січня 2020 року до серпня 2026 року. Із них 131 безпосередньо стосувалося загроз для українського оборонно-промислового комплексу.

Дослідники на основі відкритих даних виділили сім основних способів, за допомогою яких Росія намагається отримувати інформацію про українські оборонні об’єкти:

Вербування працівників стратегічних та оборонних підприємств. У 111 публікаціях СБУ, пов’язаних безпосередньо з ОПК, йшлося про викриття «кротів» і шпигунів, зокрема, працівників підприємств, інженерів, конструкторів та посадовців, які могли передавати дані.

Використання агентурних мереж, зв'язкових та особистих контактів. У 179 повідомленнях згадується викриття поодиноких агентів та зв'язкових ФСБ, із них - 115 новин у вибірці ОПК.

Викрадення секретної технічної документації зафіксували у 19 новинах щодо ОПК. Полягає у спробах несанкціонованого копіювання науково-технічної інформації на носії та переправлення її за кордон.

Цільовий збір інформації про військові об'єкти та візуальна розвідка. 269 повідомлень СБУ стосувалися коригування вогню та наведення російських ударів. Водночас у 43 випадках агенти фізично збирали інформацію про об’єкти, фотографуючи або знімаючи на відео їхні території.

Дистанційне вербування через соціальні мережі. Соцмережі слугують інструментом пошуку потенційних коригувальників серед місцевих жителів, які мешкають поруч із промзонами. У вибірці ОПК про це було 90 новин.

Блогери, Telegram-канали та фото/відео фіксація. У 15 випадках фігурують блогери, адміністратори Telegram-каналів та стримери, які здійснювали несанкціоновану фіксацію результатів влучань, роботи ППО чи переміщення техніки.

Кібератаки та технічний витік даних. За період дослідження СБУ опублікувала 71 новину про хакерські атаки та 45 матеріалів про несанкціоновані дії комп'ютерною інформацією. У масиві ОПК зафіксовано також 4 випадки несанкціонованого підключення ворога до зовнішніх IP-камер, розташованих поблизу оборонних заводів. Водночас відкриті дані, за результатами аналізу YouControl, не фігурували серед зафіксованих каналів витоку інформації про ОПК. У всьому масиві з 7362 повідомлень СБУ дослідники не виявили жодного випадку, коли отримання інформації про оборонні об’єкти було б пов’язане саме з використанням даних із державних публічних реєстрів.

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Фото: Youcontrol

Аналітики також виявили 14 повідомлень СБУ, які стосувалися 11 кримінальних проваджень щодо незаконної передачі закритої інформації працівниками правоохоронних і контролюючих органів. Найчастіше в таких випадках фігурували податкові та фіскальні органи.

Дослідники аналізували лише публічні повідомлення з сайту СБУ, відібрані за статтями ККУ про державну зраду, шпигунство й розголошення службової інформації. Одне повідомлення могло потрапити в кілька категорій, тому кількість згадок не дорівнює кількості випадків. У YouControl застерігають, що дослідження не охоплює непублічні матеріали СБУ й не дає повної картини спроб Росії отримати інформацію про ОПК.