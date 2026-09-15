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Російський фрегат запустив по данському гелікоптеру сигнальні ракети

Одна з ракет пройшла на дуже небезпечній відстані від повітряного судна.

Російський фрегат запустив по данському гелікоптеру сигнальні ракети
Військовий гелікоптер Данії / Ілюстративне фото
Фото: EPA

Російський військовий корабель у Балтійському морі запустив сигнальні ракети у напрямку данського військового гелікоптера. Одна з них пройшла на небезпечно близькій відстані від повітряного судна. 

Про це заявили у Збройних силах Данії, пише Bloomberg.

Інцидент стався у понеділок у міжнародних водах на південь від Данії. Данський гелікоптер наблизився до російського фрегата, щоб виконати завдання – зробити його фотографії.

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За даними данських військових, російський корабель випустив у бік гелікоптера дві сигнальні ракети. Одна з них пройшла поруч із повітряним судном.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен назвав дії російської сторони "абсолютно неприйнятними". За його словами, інцидент міг поставити під загрозу життя людей. Данський уряд викликав посла Росії для пояснень.

"Росія поступово розширює межі того, що вважає прийнятною поведінкою. Ми не можемо цього прийняти", – заявив Расмуссен.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен назвала подію "дуже серйозною", водночас зазначивши, що вона, на жаль, не стала несподіванкою. За її словами, інцидент вписується у тенденцію, яку спостерігають у Європі: Росія стає дедалі агресивнішою та наполегливішою, посилює гібридну війну проти Європи, а також випробовує і кидає виклик НАТО.

  • Данія є одним із фінансових і військових донорів України. Країна неодноразово попереджала про зростання загрози гібридних атак і називала Росію найбільшою загрозою безпеці Європи.
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