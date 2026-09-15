Верховний суд США заборонив Трампу змінювати процедуру голосування поштою

Велика перемога для демократів, які традиційно отримують більше голосів, надісланих у конвертах.

Дональд Трамп та його адміністрація не зможуть змінити правила для голосування поштою перед проміжними виборами до Конгресу. Верховний суд США заборонив президенту втручатися у процедуру дистанційного волевиявлення.

Як пише The Guardian, Трамп неодноразово стверджував, що надсилання бюлетенів пов'язане з масштабними фальсифікаціями, але ніколи не міг підтвердити цю позицію вагомими доказами.

Судді заявили, що процедура не має змінюватися перед виборами, які відбудуться менш ніж за два місяці, але вони можуть переглянути своє рішення пізніше.

У Демократичній партії вирок Верховного суду назвали великою перемогою для виборців. Традиційно саме штати з високою підтримкою нинішньої опозиції голосують поштою набагато активніше. У 2020 році надіслані бюлетені схилили шальки терезів на користь Джо Байдена у кількох важливих округах.