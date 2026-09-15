Лавров відкинув можливість зупинки бойових дій на час переговорів з Україною

Російській міністр Сєргєй Лавров відкинув можливість зупинки бойових дій на час мирних переговорів з Україною. Таким чином від відмовився від української пропозиції зупинити бої для відправної точки перед перемовинами, пише France 24.

Також він сказав, що війна «могла закінчитися рік тому», якби були виконані «домовленості» Дональда Трампа і Владіміра Путіна в Анкориджі. Як відомо, Росія заявляє, що на зустрічі президентів на Алясці йшлося про так звану формулу «3+2».

Також російський міністр сказав, що деякі європейські країни непублічно пропонували «встановити якийсь канал спілкування», але під час спілкування «не було сказано нічого нового».

Стосовно енергетичного перемир'я, про яке вчора заявив Дональд Трамп, коментарі давав Дмітрій Пєсков. Він сказав, що Росія вважає це хорошою ідеєю.