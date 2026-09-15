​Білорусь оголосила про військові навчання біля кордонів із Литвою та Польщею

З 15 до 18 вересня в Білорусі відбуваються командно-штабні навчання за участю військ Західного оперативного командування.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Міністерство оборони країни.
Зазначається, що маневри відбуватимуться на полігоні "Гожа" в Гродненській області (безпосередньо біля кордону з Литвою), а також на полігонах "Брестський" і "Ружанський", розташованих приблизно за 15 і 60 км від кордону з Польщею та за 150 і 40 км від кордону з Україною.
"Кількість учасників навчань, а також кількість основних систем озброєння не перевищують граничних показників, що потребують повідомлення відповідно до Віденського документа 2011 року", - йдеться в повідомленні.
За даними міноборони, мета навчань – підготовка органів управління, з’єднань і військових частин оперативного командування до "спільного виконання завдань під час підготовки та проведення стратегічної операції".
Також заплановане відпрацювання розгортання систем безпілотних літальних апаратів.
Напередодні, 11 вересня, Олександр Лукашенко відвідав військовий полігон "Обуз-Лісновський", де заявив, що метою його приїзду є перевірка всього сектору безпеки та оборони.
- Нагадаємо, в серпні повідомлялося, що в Гомельській області Білорусі, приблизно за 40 км від кордону з Україною, продовжують будувати новий військовий полігон. Для нього створюють окрему залізничну гілку довжиною близько 1,2 км, яка буде з’єднана зі станцією Якимівка та зможе приймати військові ешелони до 60 вагонів.
- Білоруська влада підтримала агресію Росії 24 лютого 2022 року, дозволивши російській армії використовувати військову інфраструктуру та повітряний простір країни для вторгнення та завдавання ракетних ударів по Україні.