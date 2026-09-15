​Білорусь оголосила про військові навчання біля кордонів із Литвою та Польщею

Метою навчань називають "підготовку до спільного виконання завдань під час підготовки та проведення стратегічної операції".

З 15 до 18 вересня в Білорусі відбуваються командно-штабні навчання за участю військ Західного оперативного командування.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Міністерство оборони країни.

Зазначається, що маневри відбуватимуться на полігоні "Гожа" в Гродненській області (безпосередньо біля кордону з Литвою), а також на полігонах "Брестський" і "Ружанський", розташованих приблизно за 15 і 60 км від кордону з Польщею та за 150 і 40 км від кордону з Україною.

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"Кількість учасників навчань, а також кількість основних систем озброєння не перевищують граничних показників, що потребують повідомлення відповідно до Віденського документа 2011 року", - йдеться в повідомленні.

За даними міноборони, мета навчань – підготовка органів управління, з’єднань і військових частин оперативного командування до "спільного виконання завдань під час підготовки та проведення стратегічної операції".

Також заплановане відпрацювання розгортання систем безпілотних літальних апаратів.

Напередодні, 11 вересня, Олександр Лукашенко відвідав військовий полігон "Обуз-Лісновський", де заявив, що метою його приїзду є перевірка всього сектору безпеки та оборони.