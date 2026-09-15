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​Спецпосланець Трампа зустрівся з Лукашенком

США домагаються у Білорусі звільнення нових політв’язнів.

​Спецпосланець Трампа зустрівся з Лукашенком
Олександр Лукашенко
Фото: president.gov.by

Спеціальний посланець президента США Джон Коул у вівторок, 15 вересня, зустрівся з Олександром Лукашенком у Мінську.

Це перші переговори сторін за останні шість місяців, пише Reuters.

Вашингтон намагається домогтися звільнення нових політичних ув’язнених в обмін на подальше послаблення санкцій проти Білорусі.

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На початку зустрічі Лукашенко заявив, що візити американського представника викликають значний інтерес у білоруському суспільстві, а за переговорами уважно стежать сусідні держави та інші світові лідери. За даними державного агентства БелТА, Коул також передав Лукашенку вітання від Дональда Трампа та заявив, що американський президент "повністю підтримує все, що ми робимо".

Перерва між нинішнім візитом Коула та його попередньою поїздкою до Мінська тривала шість місяців – удвічі довше, ніж проміжки між його попередніми візитами. Причини такої паузи сторони публічно не пояснювали.

За оцінками аналітиків, Лукашенко може підвищувати "ціну" за звільнення ув’язнених. Одним із факторів називають невдоволення політика тим, що кроки США, зокрема скасування санкцій щодо білоруського калію, не супроводжуються аналогічними рішеннями Європейського Союзу.

Минулого тижня Лукашенко також вимагав повернути $43-44 млн, які, за його словами, належать Білорусі та "застрягли" в Citibank.

  • Коул розпочав переговори з Лукашенком торік. У результаті попередніх домовленостей багато ув’язнених були звільнені, а США пом’якшили частину санкцій щодо Білорусі.
  • Водночас правозахисна організація "Вясна" повідомляє, що в країні досі утримують понад 900 політичних в’язнів. Лукашенко не визнає їх такими, називаючи цих людей порушниками закону та "бандитами".
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