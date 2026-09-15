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​У Нідерландах через саботаж порушився рух поїздів

Невідомі прикріпили на коліях труби. У ранковий час-пік у людей виникли проблеми з транспортом.

​У Нідерландах через саботаж порушився рух поїздів
Вокзал у Нідерландах
Фото: EPA

У Нідерландах у вівторок, 15 вересня, вранці було порушено рух поїздів у центральній та північній частинах країни. Причиною стали довгі труби, які навмисно прикріпили до залізничних рейок.

Про це пише Reuters.

За даними оператора залізничної інфраструктури ProRail, загалом зафіксували близько 20 таких випадків. Через сторонні предмети на коліях рух поїздів ускладнився під час ранкової години пік.

У ProRail заявили, що наразі йдеться про навмисне порушення роботи залізничного транспорту. Водночас поки невідомо, хто саме встановив труби на рейках і якими були мотиви. Розслідуванням займається національна поліція Нідерландів.

Інциденти також вплинули на автомобільний рух. Через необхідність прибрати перешкоди кілька залізничних переїздів довелося залишити закритими.У ProRail поки не змогли повідомити, коли рух поїздів у країні повністю повернеться до нормального режиму.

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