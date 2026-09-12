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Через посилення російських обстрілів на Сумщині поїзди тимчасово курсуватимуть лише до Конотопа

Сумська ОВА разом із ДСНС організували автобусні трансфери між Сумами і Конотопом.

Через посилення російських обстрілів на Сумщині поїзди тимчасово курсуватимуть лише до Конотопа
Конотоп
Фото: konotop.in.ua

Через підвищену інтенсивність атак РФ по залізниці поїзди тимчасово курсуватимуть до і від станції Конотоп. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передає «Суспільне».

Це вимушене рішення задля безпеки пасажирів, пояснила УЗ. Щоб зберегти сполучення з обласним центром, Сумська ОВА разом із ДСНС організували автобусні трансфери між Сумами і Конотопом. Тож пасажири можуть дістатися місця призначення у мультимодальному форматі, комбінуючи поїзд і автобус.

В Укрзалізниці зауважили, що ситуація змінюється щоденно, тому закликали пасажирів бути готовими до різних варіантів довезення чи зміни маршрутів залежно від безпекової обстановки.

Залізничники відновлять рух поїздів за повними маршрутами до Сум одразу після зниження рівня ризику для пасажирів та залізничних бригад.

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