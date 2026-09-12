За добу українські сили уразили підприємства хімпромисловості в Пермському та Самарському регіонах, а також військові об’єкти РФ.

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Українські сили за останню добу уразили два підприємства хімічної промисловості Росії, об’єкт у Чорному морі та низку військових цілей у районі Таганрога. Також цього тижня підтверджено знищення російського літака Су-33 та двох вертольотів Мі-8.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, українські далекобійні удари щодня роблять війну відчутною для Росії.

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Зокрема, за цю добу українські сили уразили два підприємства хімічної промисловості РФ у Пермському та Самарському регіонах. Також є підтвердження ураження цілі в Чорному морі.

Окремо Зеленський відзначив операцію воїнів СБУ в районі Таганрога Ростовської області. Там українські безпілотники уразили виробництво FPV-дронів та склади зберігання БпЛА, резервуар із нафтопродуктами, РЛС і зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С2".

Президент також повідомив про підтверджені результати роботи українських військових протягом цього тижня.

Зокрема, було знищено російський літак Су-33 та два вертольоти Мі-8 у Краснодарському та Ростовському регіонах. Крім того, у Пермі уразили нафтовий об’єкт.

"Вдячний усім, хто справедливо відповідає росіянам на всі їхні терористичні удари по наших людях. Війна має повертатися додому. Це важливо", – заявив Зеленський.