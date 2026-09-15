Нідерланди виділять Україні додаткові 327 млн євро на відбудову

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Уряд Нідерландів планує спрямувати ще 327 млн євро на відновлення та реконструкцію України протягом 2027–2029 років.

Відповідні ініціативи містять проєкти бюджетів країни у сфері закордонних справ та зовнішньої торгівлі, які вже представили парламенту, передає «Європейська правда».

Ці кошти стануть доповненням до раніше закладених 878 млн євро на невійськову підтримку у згаданий період. Фінансування спрямують на ремонт енергетичної системи, відновлення критичної інфраструктури, гуманітарні потреби та підтримку українського приватного сектору.

Урядовці Нідерландів підтвердили намір надавати Україні непохитну політичну, військову та фінансову допомогу в боротьбі з російською агресією й надалі. Міністр закордонних справ Нідерландів Томас Берендсен наголосив, що підтримка нашої держави залишається одним із ключових напрямків для зміцнення безпеки всієї Європи.