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Нідерланди виділять Україні додаткові 327 млн євро на відбудову

Кошти спрямують на ремонт енергетичної системи, відновлення критичної інфраструктури тощо.

Нідерланди виділять Україні додаткові 327 млн євро на відбудову
прапор Нідерландів
Фото: Міноборони Нідерландів

Уряд Нідерландів планує спрямувати ще 327 млн євро на відновлення та реконструкцію України протягом 2027–2029 років. 

Відповідні ініціативи містять проєкти бюджетів країни у сфері закордонних справ та зовнішньої торгівлі, які вже представили парламенту, передає «Європейська правда».

Ці кошти стануть доповненням до раніше закладених 878 млн євро на невійськову підтримку у згаданий період. Фінансування спрямують на ремонт енергетичної системи, відновлення критичної інфраструктури, гуманітарні потреби та підтримку українського приватного сектору.

Урядовці Нідерландів підтвердили намір надавати Україні непохитну політичну, військову та фінансову допомогу в боротьбі з російською агресією й надалі. Міністр закордонних справ Нідерландів Томас Берендсен наголосив, що підтримка нашої держави залишається одним із ключових напрямків для зміцнення безпеки всієї Європи.

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