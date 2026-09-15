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Зеленський провів Ставку. Говорили про посилення РЕБ, логістику та захист критичної інфраструктури

Детально проаналізували потреби Укрзалізниці, мереж автозаправних станцій і визначених критичних підприємств, які є особливо значимими мішенями для російських ударів.

Зеленський провів Ставку. Говорили про посилення РЕБ, логістику та захист критичної інфраструктури
Ставка Верховного Головнокомандувача
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів ставку Верховного Головнокомандувача, на якій йшлося про контракти на виробництво систем захисту для критичної інфраструктури та логістики.

Як йдеться у повідомленні, також детально проаналізували потреби Укрзалізниці, мереж автозаправних станцій і визначених критичних підприємств, які є особливо значимими мішенями для російських ударів.

«Чіткі доповіді розвідок: зафіксували, на що найбільше направлена російська терористична увага у затверджених планах ворога. Є рішення для захисту. Зокрема, відчутно посилимо складову РЕБ та збільшимо обсяг закупівель – контракти підтверджені. Буде також переформатована робота визначених мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряного захисту», м розповів президент. 

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Він доручив Міністерству фінансів забезпечити додаткові ресурси для потреб логістики, також обговорили виклики та можливі спільні кроки з партнерами для безпеки логістики у прикордонних районах із країнами Євросоюзу та Молдовою.

Та Ставці прозвітували про спроможності Укрзалізниці проводити ремонти рухомого складу та постачанню обладнання. За словами Зеленського, важливо, щоб підтримка партнерів для УЗ зберігалась і також щоб державні банки підтримали перевізника.

Уряд України готує рішення щодо резервних шляхів логістики у прифронтових областях, і прораховані алгоритми комбінування маршрутів залізниці та автобусів. 

Крім цього, оновили завдання і для захисту визначених обʼєктів критичної інфраструктури, але деталі не розголошуються. 

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