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Польща посилює охорону кордону з Україною через загрозу з боку Росії

Пости зведуть у Дорогуську, Медиці й Корчовій.

Польща посилює охорону кордону з Україною через загрозу з боку Росії
посилення охорони кордону між Україною і Польщею
Фото: Х/ Władysław Kosiniak-Kamysz

Польща розпочала зміцнення інфраструктури на пунктах пропуску вздовж кордону з Україною. 

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

На своїй сторінці у соцмережі Х він зазначив, що події останніх днів демонструють загрозу дій Росії для безпеки всієї Європи. У зв'язку з цим уряд ухвалив рішення підсилити об'єкти, які використовує прикордонна служба країни.

До виконання робіт уже залучили військовослужбовців саперного полку. Військові інженери облаштовують та зміцнюють прикордонні пости і супутню інфраструктуру поблизу польсько-українського кордону.

За інформацією польських прикордонників, пости зведуть в Дорогуську, Медиці й Корчовій.

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