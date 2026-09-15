Польща посилює охорону кордону з Україною через загрозу з боку Росії

Польща розпочала зміцнення інфраструктури на пунктах пропуску вздовж кордону з Україною.
Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
На своїй сторінці у соцмережі Х він зазначив, що події останніх днів демонструють загрозу дій Росії для безпеки всієї Європи. У зв'язку з цим уряд ухвалив рішення підсилити об'єкти, які використовує прикордонна служба країни.
До виконання робіт уже залучили військовослужбовців саперного полку. Військові інженери облаштовують та зміцнюють прикордонні пости і супутню інфраструктуру поблизу польсько-українського кордону.
За інформацією польських прикордонників, пости зведуть в Дорогуську, Медиці й Корчовій.