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На Київщині РФ за добу пошкодила 7 обʼєктів

Наслідки зафіксовані у Бориспільському, Броварському та Бучанському районах.

На Київщині РФ за добу пошкодила 7 обʼєктів
Рятувальники ліквідовують пожежу після удару. Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України Facebook

Упродовж доби російська армія атакувала Київська область безпілотниками. Обстрілами пошкоджено 7 об’єктів.

Про це написав начальник ОВА Тимур Ткаченко. 

Наслідки зафіксовані у Бориспільському, Броварському та Бучанському районах. Пошкоджено приватні будинки, ангарне приміщення, транспортні засоби та комунальна установа.

Постраждалих немає.

На місцях працюють усі необхідні оперативні служби. Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

  • За рішенням Ради оборони Київщини автозаправні комплекси області отримають доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, яка використовується Силами оборони.
  • Доступ до неї дозволить відповідальним працівникам АЗС у режимі реального часу бачити актуальну інформацію про рух ворожих повітряних цілей та оперативніше ухвалювати рішення щодо роботи заправних комплексів під час загрози.
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