Наслідки зафіксовані у Бориспільському, Броварському та Бучанському районах. Пошкоджено приватні будинки, ангарне приміщення, транспортні засоби та комунальна установа.

Про це написав начальник ОВА Тимур Ткаченко.

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Наслідки зафіксовані у Бориспільському, Броварському та Бучанському районах.

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