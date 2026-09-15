Упродовж доби російська армія атакувала Київська область безпілотниками. Обстрілами пошкоджено 7 об’єктів.
Про це написав начальник ОВА Тимур Ткаченко.
Наслідки зафіксовані у Бориспільському, Броварському та Бучанському районах. Пошкоджено приватні будинки, ангарне приміщення, транспортні засоби та комунальна установа.
Постраждалих немає.
На місцях працюють усі необхідні оперативні служби. Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки атаки.
- За рішенням Ради оборони Київщини автозаправні комплекси області отримають доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, яка використовується Силами оборони.
- Доступ до неї дозволить відповідальним працівникам АЗС у режимі реального часу бачити актуальну інформацію про рух ворожих повітряних цілей та оперативніше ухвалювати рішення щодо роботи заправних комплексів під час загрози.