На Голосківському кладовищі у Львові під час ексгумаційних робіт виявили останки 90 осіб

На Голосківському кладовищі у Львові тривають ексгумаційні роботи, які розпочалися 25 серпня і триватимуть до 2 жовтня.

Про це повідомив Український інститут національної пам’яті.

На місці працюють фахівці компанії «Українська пам’ять» разом із колегами з Інституту національної пам’яті Польщі та Вроцлавського медичного університету.

Станом на 14 вересня дослідники зафіксували останки 90 осіб, із яких 89 уже ексгумували. Сім із них належать військовослужбовцям Вермахту, а решта — бійцям Війська Польського, які загинули у вересні 1939 року під час боїв за Львів і були поховані у братській могилі на території колишнього села Голоско Велике.

Пошукові роботи відбуваються на підставі офіційних дозволів у межах міждержавних домовленостей.