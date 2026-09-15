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На Голосківському кладовищі у Львові під час ексгумаційних робіт виявили останки 90 осіб

Сім із них належать військовослужбовцям Вермахту, а решта — бійцям Війська Польського.

На Голосківському кладовищі у Львові під час ексгумаційних робіт виявили останки 90 осіб
ексгумаційні роботи на Голосківському кладовищі, Львів, 15 вересня 2026 року
Фото: Український інститут національної пам’яті

На Голосківському кладовищі у Львові тривають ексгумаційні роботи, які розпочалися 25 серпня і триватимуть до 2 жовтня.

Про це повідомив Український інститут національної пам’яті

На місці працюють фахівці компанії «Українська пам’ять» разом із колегами з Інституту національної пам’яті Польщі та Вроцлавського медичного університету.

Станом на 14 вересня дослідники зафіксували останки 90 осіб, із яких 89 уже ексгумували. Сім із них належать військовослужбовцям Вермахту, а решта — бійцям Війська Польського, які загинули у вересні 1939 року під час боїв за Львів і були поховані у братській могилі на території колишнього села Голоско Велике.

Пошукові роботи відбуваються на підставі офіційних дозволів у межах міждержавних домовленостей. 

  • Як повідомлялося, Україна повністю виконала свої зобов'язання і видала Польщі всі необхідні дозволи для проведення пошуково-ексгумаційних робіт, про які сторони домовлялися раніше. 
  • Натомість наша держава отримала поки один дозвіл на проведення ексгумації останків українців на території Польщі, які загинули від рук Армії Крайової та селянських батальйонів у 1944 році.
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