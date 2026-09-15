Росія поширює дезінформацію про «український слід» у диверсії з дронами в Лейпцигу

Росія розпочала чергову фейкову кампанію, намагаючись зняти з себе відповідальність за інцидент із безпілотниками в аеропорту німецького Лейпцига.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Російська пропаганда поширює заяву своєї служби зовнішньої розвідки про те, що спецслужби НАТО нібито знайшли «український слід» у атаці, а Берлін це приховує. Також ворог стверджує, що союзники з Альянсу за лаштунками закликають Німеччину утриматися від звинувачень на адресу Москви.
У Центрі протидії дезінформації наголошують, що через такі вкиди Росія за звичною схемою намагається перекласти на Україну провину за власні диверсії та провокації на території Європи.
Головна мета цієї дезінформаційної операції — підірвати довіру між союзниками та дискредитувати підтримку України з боку західних партнерів, наголосив ЦПД.
Що відомо про інцидент в аеропорту Лейпцига?
- Перший безпілотник виявили 4 серпня неподалік українського вантажного літака "Антонов" в аеропорту Лейпциг/Галле. За даними слідства, дрон був оснащений вибухівкою і міг бути призначений для атаки на літак.
- В МЗС України повідомили, що літаки української компанії не пошкоджені, ніхто не постраждав.
- Ще один безпілотник, за попередньою версією, міг зіткнутися з вантажним літаком DHL. Через закриття аеропорту літак був змушений піти на друге коло.
- 14 серпня німецькі слідчі виявили третій безпілотник, який, імовірно, був пов’язаний із невдалою спробою атаки на аеропорт Лейпциг/Галле. Неподалік знайшли сліди військової вибухової речовини.
- 1 вересня Німеччина заявила про пряму причетність Росії до гібридної атаки.
- У МВС Німеччини планують комплекс заходів, який передбачає посилення захисту від безпілотників, диверсій на об'єктах критичної інфраструктури та кібератак. Також хочуть посилити виявлення шпигунів і людей, яких можуть підозрювати у підготовці терактів.