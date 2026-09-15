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Росія поширює дезінформацію про «український слід» у диверсії з дронами в Лейпцигу

РФ хоче підірвати довіру між союзниками і дискредитувати підтримку України.

Росія поширює дезінформацію про «український слід» у диверсії з дронами в Лейпцигу
Аеропорт у Лейпцигу
Фото: Leipzig/Halle Airport

Росія розпочала чергову фейкову кампанію, намагаючись зняти з себе відповідальність за інцидент із безпілотниками в аеропорту німецького Лейпцига. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Російська пропаганда поширює заяву своєї служби зовнішньої розвідки про те, що спецслужби НАТО нібито знайшли «український слід» у атаці, а Берлін це приховує. Також ворог стверджує, що союзники з Альянсу за лаштунками закликають Німеччину утриматися від звинувачень на адресу Москви.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що через такі вкиди Росія за звичною схемою намагається перекласти на Україну провину за власні диверсії та провокації на території Європи. 

Головна мета цієї дезінформаційної операції — підірвати довіру між союзниками та дискредитувати підтримку України з боку західних партнерів, наголосив ЦПД.

Що відомо про інцидент в аеропорту Лейпцига?

  • Перший безпілотник виявили 4 серпня неподалік українського вантажного літака "Антонов" в аеропорту Лейпциг/Галле. За даними слідства, дрон був оснащений вибухівкою і міг бути призначений для атаки на літак.
  • В МЗС України повідомили, що літаки української компанії не пошкоджені, ніхто не постраждав.
  • Ще один безпілотник, за попередньою версією, міг зіткнутися з вантажним літаком DHL. Через закриття аеропорту літак був змушений піти на друге коло.
  • 14 серпня німецькі слідчі виявили третій безпілотник, який, імовірно, був пов’язаний із невдалою спробою атаки на аеропорт Лейпциг/Галле. Неподалік знайшли сліди військової вибухової речовини.
  • 1 вересня Німеччина заявила про пряму причетність Росії до гібридної атаки.
  • У МВС Німеччини планують комплекс заходів, який передбачає посилення захисту від безпілотників, диверсій на об'єктах критичної інфраструктури та кібератак. Також хочуть посилити виявлення шпигунів і людей, яких можуть підозрювати у підготовці терактів.
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