Росія поширює дезінформацію про «український слід» у диверсії з дронами в Лейпцигу

Росія розпочала чергову фейкову кампанію, намагаючись зняти з себе відповідальність за інцидент із безпілотниками в аеропорту німецького Лейпцига.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Російська пропаганда поширює заяву своєї служби зовнішньої розвідки про те, що спецслужби НАТО нібито знайшли «український слід» у атаці, а Берлін це приховує. Також ворог стверджує, що союзники з Альянсу за лаштунками закликають Німеччину утриматися від звинувачень на адресу Москви.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що через такі вкиди Росія за звичною схемою намагається перекласти на Україну провину за власні диверсії та провокації на території Європи.

Головна мета цієї дезінформаційної операції — підірвати довіру між союзниками та дискредитувати підтримку України з боку західних партнерів, наголосив ЦПД.

Що відомо про інцидент в аеропорту Лейпцига?