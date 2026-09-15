НБУ: Темпи кредитування бізнесу і населення зберігаються на високому рівні

У серпні обсяг гривневих заощаджень бізнесу в банках зріс на понад 22%, а кошти фізосіб - на понад 17%.

В Україні зберігаються високі темпи кредитування бізнесу та населення.

Про це свідчать оновлені оперативні дані Національного банку щодо основних показників діяльності українських банків.

У серпні цього року обсяг чистих гривневих кредитів для бізнесу збільшився на 33% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас кредитування населення зросло на 38% у річному вимірі.

У Нацбанку пояснюють, що для точної оцінки динаміки варто звертати увагу саме на чисті кредити. Валовий показник зменшився через те, що торік у грудні державні банки списали значний обсяг старих непрацюючих позик. Цей фактор впливатиме на річні темпи зростання валових кредитів протягом усього року, однак самі банки не збавляли кредитної активності.

Крім того, оперативна статистика фіксує стале зростання коштів на рахунках клієнтів. У серпні обсяг гривневих заощаджень бізнесу в банках зріс на понад 22% проти минулого року, а кошти фізичних осіб збільшилися на понад 17%.