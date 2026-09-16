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Європарламент підтримав пом'якшення вуглецевого мита CBAM для України

Ця позиція ЄП стане основою для подальших переговорів із Радою ЄС та Єврокомісією.

Європарламент підтримав пом'якшення вуглецевого мита CBAM для України
Будівля Європарламенту у Страсбурзі

Європейський парламент підтримав розширення Механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM) на перероблену продукцію та ухвалив додаткові заходи проти обходу цього механізму.

Про це повідомило Міністерство економіки.

Серед схвалених поправок є важливі зміни для України як країни-кандидата на вступ до ЄС. Європарламентарі закликали враховувати виняткові обставини через тривалу війну та її руйнівний вплив на українську економіку і промисловість. Це дозволить запроваджувати тимчасові пільгові заходи в межах CBAM для українських товарів.

У Міністерстві економіки наголосили, що це лише перше читання в рамках звичайної законодавчої процедури ЄС. Тепер позиція Європарламенту стане основою для подальших переговорів із Радою ЄС та Єврокомісією, а остаточний текст зафіксують за результатами перемовин.

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