Європейський парламент підтримав розширення Механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM) на перероблену продукцію та ухвалив додаткові заходи проти обходу цього механізму.
Про це повідомило Міністерство економіки.
Серед схвалених поправок є важливі зміни для України як країни-кандидата на вступ до ЄС. Європарламентарі закликали враховувати виняткові обставини через тривалу війну та її руйнівний вплив на українську економіку і промисловість. Це дозволить запроваджувати тимчасові пільгові заходи в межах CBAM для українських товарів.
У Міністерстві економіки наголосили, що це лише перше читання в рамках звичайної законодавчої процедури ЄС. Тепер позиція Європарламенту стане основою для подальших переговорів із Радою ЄС та Єврокомісією, а остаточний текст зафіксують за результатами перемовин.