У Раді представили проєкт бюджету на наступний рік

Міністр фінансів у відповідь на запитання, чи збільшать зарплату військовим, сказав, що «передбачили достатній ресурс, щоб забезпечити справедливі виплати військовослужбовцям з урахуванням тих рішень, які були прийняті цього року».

У Верховній Раді представили проєкт бюджету на наступний рік. Представлення провів міністр фінансів Сергій Марченко, стало відомо з трансляції засідання.

Бюджет розрахований на продовження війни протягом наступного року. У ньому враховано ризики опалювального сезону й браку ППО.

Марченко окреслив і нинішні головні виклики. Уже є зменшення надходжень до бюджету через втрати бізнесу. До кінця року очікують недовиконання планів Податкової служби на 70 млрд гривень. Потенційно може статися криза ліквідності.

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«На наступний рік у нас непокрита потреба фінансова – $32,6 млрд. Це вже озвучена цифра, це те, над чим ми працюємо», – сказав він.

Для покриття дефіциту працюють із закордонними партнерами. Найперспективніше джерело – робота з замороженими російськими активами. Також працюють над структуруванням ERA Loan – ініціативи країн G7. Активізують роботу групи з детінізації української економіки, впроваджують директиви Євросоюзу по оподаткуванню.

Потреба в зовнішньому фінансуванні є стабільною і фактично не зменшується. На наступний рік її оцінили в 52,6 млрд доларів – це найбільше число за час повномасшабної війни. В 2022 році потреба становила 31,1 млрд доларів, в 2023 – $42,5 млрд, в 2024 – $41, 7 млрд, минулого року – 52,4 млрд, а цього – 50, 8 млрд доларів США.

Фото: скриншот Потреба України в зовнішньому фінансуванні

«20 млрд доларів США – вже є у нас розуміння джерел покриття цієї потреби», – сказав міністр.

Прогнозують зростання ВВП на 1,3 %, інфляція – 8, середньорічний курс гривні – 47,1 грн за один долар США. Доходи бюджету – очікують на рівні 5 трлн 648 млрд грн. Приріст відносно поточного року – 450 млрд грн. Сюди вже заклали кошти від оподаткування цифрових платформ і посилок з товарами, придбаними на закордонних маркетплейсах.

Видатки – 7 трлн 272 млрд грн. З них понад 4 трлн – на сектор безпеки і оборони.

Голова податкового комітету Роксолана Підласа зазначила, що проєкт відповідає бюджетному кодексу. Видатки разом з наданням кредитів з бюджету і погашенням державного боргу перевищують 8 трлн гривень.

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«Це в чотири рази більше, ніж до повномасштабного вторгнення», – сказала вона.

Один день війни Україні коштує $190 млн на день, зазначила нардепка.

Власні ресурси в бюджеті наступного року складуть близько 3 трлн гривень, ще 4,3 трлн доведеться покривати міжнародною допомогою.

Згідно з регламентом, Кабмін має подати проєкт до 15 вересня, не менш ніж за чотири дні до представлення. Тож нинішнє подання відбулося з порушенням, наголосив депутат Артур Герасимов («Європейська солідарність»). Він попросив поставити на голосування відхилення проєкту бюджету, достатньої кількості голосів за це не набралося. У залі до кінця представлення лишилося кількадесят депутатів.

До 1 жовтня депутати подаватимуть правки.