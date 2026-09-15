Головне за вівторок, 15 вересня: майже 220 боєзіткнень, вибухи в Києві, авіаудар по Ізюму, відставка генпрокурора Кравченка

Бойові дії на Донеччині, 219 бойових зіткнень, ворожі обстріли, проєкт Держбюджету на 2027 рік. Яким запам’ятається 1665-й день повномасштабної війни.

Уряд схвалив і передав до Верховної Ради проєкт Державного бюджету на 2027 рік.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

На оборону в проєкті бюджету передбачено 4 трлн 885 млрд гривень. Це майже 44% ВВП.

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"Додатково партнери надають нам матеріально-технічну допомогу. Це ракети, зброя, техніка, снаряди, засоби ураження та інше. Ми розраховуємо, що це буде не менше 1 трлн грн, і це навіть більше ніж цього року", - додав Корецький. Він зазначив, що потреби сил оборони на наступний рік є значно вищі. Уряд працює над завершенням точних розрахунків.

На освіту в проєкті бюджету передбачено 328,5 млрд гривень, на медицину — 292,5 млрд. Також зростає фінансування соціальних програм, підтримки ветеранів і ВПО, житла.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 15 вересня на фронті від початку доби відбулося 219 бойових зіткнень.

Найгарячіше на Покровському напрямку, там росіяни штурмували 38 разів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 15 вересня – в новині.

Сили оборони уразили нафтопереробний завод в Сизрані, підприємство з виробництва дронів у Таганрозі, а також майданчик підготовки та запуску безпілотників в Орловській області, розповів у соцмережах Володимир Зеленський.

Генштаб зі свого боку підтвердив ураження Сизранського НПЗ у Самарській області та підприємства "Атлант Аеро" у Таганрозі Ростовської області.

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На Сизранському НПЗ зафіксовано влучання та подальшу пожежу. Уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6 і резервуарний парк. Підприємство входить до структури "Роснефті" та забезпечує, зокрема, потреби російських військ.

На території "Атлант Аеро" сталися вибухи та виникла пожежа. Підприємство виробляє безпілотники та комплектувальні до них, зокрема ударно-розвідувальні БпЛА "Молнія" та компоненти для "Оріона".

Російські окупанти завдали масованого удару керованими авіабомбами по Ізюму Харківської області.

Станом на 14:50 кількість постраждалих в Ізюмі зросла до 10 осіб. Як повідомили в ДСНС, влучання зафіксували у житлових кварталах. Пошкоджені та зруйновані житлові, адміністративні й інші будівлі. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Як зазначили в Ізюмській МВА, за годину по місту зафіксували понад 10 ударів КАБами.

Учора ввечері, 14 вересня, російські війська теж атакували Ізюм. Внаслідок ракетного удару постраждали четверо людей, зокрема троє неповнолітніх.

У Києві сили протиповітряної оборони працювали по ворожих безпілотниках. Падіння уламків зафіксували у трьох районах - Соломʼянському, Святошинському та Голосіївському.

За інформацією ДСНС, у Святошинському районі постраждали дві людини. Крім того, пошкоджені п'ять автомобілів і нежитлова будівля на території гаражного кооперативу.

Сьогодні вранці росіяни поранили в Києві 8 людей. Один з потерпілих помер.

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Заправки на Київщині зможуть оперативно відстежувати рух ворожих цілей, щоб реагувати на загрози.

Як розповів начальник ОВА Тимур Ткаченко, за рішенням Ради оборони Київщини, автозаправні комплекси області отримають доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, яка використовується Силами оборони. Це дозволить відповідальним працівникам АЗС у режимі реального часу бачити актуальну інформацію про рух ворожих повітряних цілей та оперативніше ухвалювати рішення щодо роботи заправних комплексів під час загрози.

Тобто АЗС більше не доведеться орієнтуватися лише на загальне оголошення повітряної тривоги. Вони матимуть більше інформації про конкретну загрозу і зможуть завчасно реагувати, щоб убезпечити працівників та людей, які перебувають на території заправки.

«Окремо хочу звернутися і до водіїв. Ставтеся відповідально до сигналів про небезпеку і слідкуйте за вказівками працівників АЗС щодо роботи під час тривог», – додав Ткаченко.

Верховна Рада на засіданні 15 вересня проголосувала за відставку Руслана Кравченка, відстороненого з посади генпрокурора рішенням президента. За висловилися 317 депутатів.

Кравченко на засіданні, де розглядали його звільнення, присутнім не був: учора вночі він виїхав за кордон. Однак він написав допис, у якому звинуватив президента в тиску, а антикорупційні органи – в тиску на президента.

Подробиці – в новині.

Володимир Зеленський 15 вересня підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора України.

Руслан Кравченко був призначений генпрокурором 17 червня 2025. Його звільнення відбулося на тлі розслідування НАБУ і САП діяльності злочинного угруповання, що діяло в Офісі генпрокурора.

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