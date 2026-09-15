219 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби

Найгарячіше на Покровському напрямку. Там росіяни штурмували 38 разів.

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Від початку доби 15 вересня на фронті відбулося 219 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав 68 авіаційних ударів, скинув 249 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4153 дрони-камікадзе та здійснив 1638 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках наступальної активності ворога не відзначено.

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Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів біля Лимана, Приліпки, Стариці, Ізбицького та Малої Вовчої; ще одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили два штурми противника в районах Ківшарівки та Табаївки; ще один бій триває.

На Лиманському напрямку наші оборонці успішно відбили шість спроб загарбників просунутися в районах Новоселівки, Дробишевого, Ставків, Лимана та Діброви; ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили чотири спроби загарбників іти вперед поблизу Озерного, Кривої Луки та Миколаївки.

Один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку в районі Юрківки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих штурмів у районах Костянтинівки та Іллінівки, а також у напрямках Осикового, Миколайпілля та Новогригорівки; ще чотири боєзіткнення тривають.

Усього 38 атак відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Софіївка, Приют, Кучерів Яр, Вільне, Нове Шахове, Степи, Ганнівка, Новий Донбас, Добропілля, Білицьке, Водянське, Красноподілля, Новофедорівка, Василівка, Сергіївка, Удачне та Молодецьке.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 66 окупантів та п'ятьох поранено; знищено 12 одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему, п'ять одиниць спеціальної техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, два склади боєприпасів та 46 укриттів ворога. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, три артилерійські системи, одну одиницю спеціальної техніки, вісім пунктів управління безпілотними літальними апаратами та 101 укриття противника. Знищено або подавлено 147 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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Одну атаку окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районі Вербового.

Сім атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Гірке та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника поблизу Зарічного.

Минулося без штурмових дій противника на Придніпровському напрямку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.