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Володимир Зеленський заявив, що Росія двічі за останні тижні намагалась атакувати його літак

Обидва випадки стались в повітряному просторі Молдови.

Володимир Зеленський заявив, що Росія двічі за останні тижні намагалась атакувати його літак
Президент Володимир Зеленський
Фото: Telegram Володимира Зеленського

Росія двічі за останні тижні атакувала літак, на якому перебував президент України Володимир Зеленський. 

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю CBS News.

«У Молдові був мій президентський літак, і саме тому вони напали на Молдову», – сказав Зеленський. «Коли ми повернулися додому, знову через Кишинів, вони зробили те саме». 

Раніше прем'єр Норвегії заявляв, що літак Зеленського мало не збив дрон у повітряному просторі Молдови, президент вилітав до Осло з візитом 9 вересня.

Володимир Зеленський заявив, що один або два безпілотники також увійшли до повітряного простору Молдови під час його зворотного візиту до України через кілька днів. 

За його словами, це було частиною російської стратегії залякування його та інших іноземних лідерів. 

  • 13 вересня на Волині, за два кілометри від кордону з Польщею, російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда. 
  • У потязі були, зокрема, радники з питань безпеки кількох держав-членів Євросоюзу, колишні європейські очільники включно з експремʼєром Великої Британії Борисом Джонсоном. В іншому поїзді, який перебував на станції Ягодин саме в момент цієї атаки, був колишній глава ЦРУ Девід Петреус.
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