ЦПД: російська пропаганда запустила новий фейк про мобілізацію жінок в Україні

Російські пропагандисти запустили дезінформаційну кампанії про «мобілізацію жінок в Україні».
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
У соцмережах поширюють фото нібито з вулиць Луцька, де розміщені білборди із закликом до домогосподарок ставати операторками дронів. Пропагандисти стверджують, що в Україні порівнюють керування безпілотниками з користуванням праскою чи пилососом.
В ЦПД зазначають, що ці зображення є фейком, створеним за допомогою штучного інтелекту. Це підтвердив аналіз фотографії через спеціалізовані сервіси перевірки контенту. Схожих плакатів на вулицях Луцька чи інших українських міст немає.
"Мета ворога — дискредитувати українську систему рекрутингу та деморалізувати суспільство черговими маніпуляціями на тему «жіночої мобілізації»", - йдеться в заяві.
- Росіяни знову розгорнули дезінформаційну кампанію про «українську зброю на чорному ринку». Її мета - дискредитувати України перед західними партнерами, щоб зірвати отримання військової допомоги.