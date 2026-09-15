ЦПД: російська пропаганда запустила новий фейк про мобілізацію жінок в Україні

В мережі поширюють фото, згенеровані ШІ, нібито з вулиць Луцька, де розміщені білборди із закликом домогосподарок ставати операторками дронів.

Російські пропагандисти запустили дезінформаційну кампанії про «мобілізацію жінок в Україні».

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У соцмережах поширюють фото нібито з вулиць Луцька, де розміщені білборди із закликом до домогосподарок ставати операторками дронів. Пропагандисти стверджують, що в Україні порівнюють керування безпілотниками з користуванням праскою чи пилососом.

В ЦПД зазначають, що ці зображення є фейком, створеним за допомогою штучного інтелекту. Це підтвердив аналіз фотографії через спеціалізовані сервіси перевірки контенту. Схожих плакатів на вулицях Луцька чи інших українських міст немає.

"Мета ворога — дискредитувати українську систему рекрутингу та деморалізувати суспільство черговими маніпуляціями на тему «жіночої мобілізації»", - йдеться в заяві.