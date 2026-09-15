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СЗРУ: російські компанії масово переносять діяльність до Китаю

На території Китаю вже працюють понад 3800 організацій, причетних до Росії.

СЗРУ: російські компанії масово переносять діяльність до Китаю
Фото: СЗРУ

Компанії з прикордонних регіонів Росії почали активно перереєстровуватися та переносити діяльність до Китаю. Основними причинами є високий фіскальний тиск, дефіцит робочої сили та непередбачуваність внутрішньої й зовнішньої політики в РФ.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

На території КНР вже працюють понад 3800 організацій із російською участю та корінням. Це зокрема імпортери, виробники електроніки, обладнання і споживчих товарів та представники легкої промисловості. 

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У Китаї, ПДВ на більшість товарів і послуг становить 13%, в той час, як в Росії - 22%, а для малого бізнесу ставка в КНР може становити лише 3%. 

Серед перенесеного бізнесу є і підприємства в сфері книгодрукування та поліграфія загалом. Через санкції російським типографіям не вистачає розхідного матеріалу, сучасного обладнання й запчастин, в той час як в Китаї цього є вдосталь. 

Найбільше видавництво РФ вже зменшило цього року обсяг замовлень у друкарнях на 25–30%. В результаті, штат працівників в цій галузі скоротився приблизно на 30%.

В СЗРУ зазначають, що ці процеси вказують на послаблення російської економіки та зниження її привабливості для власного бізнесу. 

  • Китайська державна компанія таємно постачала Росії матеріали для виробництва дронів-камікадзе, - Politico. На початку цього року Jilin Chemical Fiber Group замаскувала постачання 46 тонн хімікатів з вуглецевого волокна. 
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