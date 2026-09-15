Reuters: половина найбільших російських НПЗ скоротила виробництво дизелю після атак дронів

За даними Міжнародного енергетичного агентства, у перші вісім місяців 2026 року російські НПЗ у середньому успішно уражали кожні три дні.

Три із шести найбільших російських нафтопереробних заводів, що виробляють дизельне пальне, у вересні була змушена суттєво скоротити або повністю зупинити виробництво через пошкодження, завдані ударами безпілотників.

Про це свідчать підрахунки Reuters, засновані на даних учасників паливного ринку.

За даними, отриманими від учасників ринку, шість підприємств, а саме Омський та Кірішський НПЗ, «ТАНЕКО», Волгоградський НПЗ, NORSI та Пермський НПЗ забезпечують близько половини виробництва дизелю в Росії.

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Кірішський НПЗ повністю зупинився, тоді як Волгоградський НПЗ і NORSI працюють приблизно на чверть від своєї номінальної потужності, повідомили джерела. Виробництво дизелю на цих підприємствах у кілька разів нижче за нормальні показники. «ТАНЕКО» зазнав атаки дронів у неділю, однак джерела повідомили, що наразі оцінити наслідки удару ще неможливо.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), у перші вісім місяців 2026 року російські НПЗ у середньому успішно уражали кожні три дні.

За оцінками трейдерів, до запровадження обмежень російський експорт дизелю в червні становив менш як 1 млн тонн. Загальний обсяг експорту дизеля та газойлю становив близько 1,8 млн тонн.

Роком раніше, коли НПЗ працювали у штатному режимі, Росія експортувала близько 2,5 млн тонн дизелю на місяць, або 3,3–3,4 млн тонн разом із газойлем нижчої якості.

За даними LSEG, протягом багатьох місяців найбільшими покупцями російського дизеля були Туреччина та Бразилія. До набуття чинності обмеженнями в липні вони купували щонайменше половину доступних партій російського пального.