Верховна Рада підтримала звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора

Його на засіданні не було – він за кордоном.

Верховна Рада на засіданні 15 вересня проголосувала за відставку Руслана Кравченка, відстороненого з посади генпрокурора рішенням президента. За проголосували 317 депутатів.

Кравченко на засіданні, де розглядали його звільнення, присутнім не був: учора вночі він виїхав за кордон. Однак він написав допис, у якому звинуватив президента в тиску, а антикорупційні органи – в тиску на президента.

«Тільки Кравченко єдиний Генпрокурор, хто не побоявся шаленого політичного та медійного тиску і вручив керівнику НАБУ цілком обґрунтовану підозру, чітко пересвідчившись, що для неї зібрано достатню доказову базу. Єдине, про що я жалкую, це те, що під тиском Президента, не підписав підозру значно раніше. Щоправда, як ми вчора почули від керівника САП, вони тепер "очікують реакції" Президента на факт такої підозри… До речі, дуже показово», – сказав він.

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Руслан Кравченко був призначений генпрокурором 17 червня 2025. Його звільнення відбулося на тлі розслідування НАБУ і САП діяльності злочинного угруповання, що діяло в Офісі генпрокурора.

Кравченко не є підозрюваним у цій справі. Однак підозру отримав заступник керівника одного з департаментів Сергій Кропива, який, за даними антикорупційних органів, досить близько спілкувався з генпрокурором і разом з ним їздив за кордон.

Кравченко заперечив причетність до нелегальної схеми. На закритій зустрічі з журналістами він казав, що звільнятися не планує. Однак 7 вересня оголосив, що написав заяву на звільнення. Відбулося це після зустрічі з президентом.

Верховна Рада минулого тижня не мала пленарних засідань, тож і заява Кравченка залишилася без розгляду. 14 вересня близько 8 ранку на публічних сторінках Офісу генпрокурора і Руслана Кравченка опублікували його відеозвернення, в якому він заявив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу і особі, наближеній до керівника САП. Також генпрокурор звинуватив антикорупційні органи в викраденні матеріалів слідства проти їхніх співробітників.

З’ясувалося, що відео опублікували тоді, коли Руслан Кравченко уже був за кордоном. За інформацією УП, він виїхав сьогодні вночі під приводом відрядження. Сам Кравченко підтвердив факт виїзду.

Керівник САП Олександр Клименко на брифінгу сказав, що не знає, якій близькій людині підписали підозру. Директор НАБУ Семен Кривонос назвав звинувачення, озвучені генпрокурором, сфальсифікованими. І додав, що паперового документа не бачив. Вони розцінюють заяви Кравченка як продовження тиску на незалежні антикорупційні інституції.

Увечері президент підписав указ про відсторонення Кравченка. А Офіс генпрокурора заявив, що директору НАБУ підозру не висували. Кравченко при цьому продовжує стверджувати, що надіслав її Укрпоштою. Керівник поштової компанії Ігор Смілянський сказав, що за відправлений генпрокурором лист платили готівкою, а не безготівкою, як передбачено договором між Укрпоштою та ОГП.

Руслан Кравченко

З 2012 по 2014 рік працював слідчим Севастопольської прокуратури з нагляду.

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З вересня 2014 року пішов на військову службу. Брав участь в АТО при виконанні службових обов’язків на посаді прокурора, має статус учасника бойових дій. У 2020 році був звільнений з військової служби у запас.

З 2015 по 2017 рік працював прокурором у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури України.

Був прокурором у справі, де українського президента-втікача Віктора Януковича визнали винним у державній зраді та пособництві у веденні війни.

З 2019 по 2020 рік обіймав посаду заступника військового прокурора Центрального регіону України.

З 15 березня 2021 до квітня 2023 року займав пост керівника Бучанської окружної прокуратури Київської області.

Кандидат на посаду керівника Національного антикорупційного бюро України. Конкурс не пройшов.

З 10 квітня 2023 року – Голова Київської обласної державної адміністрації.

28 грудня 2024 року Кабінет Міністрів України підтримав проєкт Указу Президента України про відставку голови Київської ОВА Руслана Кравченка. 30 грудня 2024 року Президент України видав Указ про звільнення Руслана Кравченка з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

31 грудня Кабмін призначив Руслана Кравченка головою Державної податкової служби.

17 червня 2025 року Верховна Рада погодила призначення Кравченка на посаду Генерального прокурора України. До цього президент Володимир Зеленський вніс до парламенту відповідне подання.

7 вересня 2026 року подав заяву про відставку з посади Генерального прокурора України. 14 вересня президент Зеленський своїм указом відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора.