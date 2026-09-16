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Відвідувачі книгарень “Сенс” у Києві та Львові зможуть розділити рахунки у Приват24 пресреліз

Ця функція працює далеко за межами книгарні, повідомили у Приватбанку.

Відвідувачі книгарень “Сенс” у Києві та Львові зможуть розділити рахунки у Приват24

ПриватБанк та Visa стануть генеральними партнерами книгарень “Сенс” у Києві та Львові на наступні два місяці. Відвідувачі книгарень крамниць зможуть розділити рахунки у Приват24

Про це йдеться у пресрелізі банку.

Якщо один із друзів оплатив спільний рахунок за книжки, каву чи десерти, покупку можна відкрити в застосунку, обрати “Розділити оплату”, додати друзів із телефонної книги та зазначити суму для кожного. Далі всі отримують запити і зможуть повернути свою частину.

Зазначається, що ця функція працює далеко за межами книгарні. 

“Спільна вечеря, таксі після вечірки, квитки, подарунок другу чи і звичайний переказ – “Запит на оплату” створений для ситуацій, коли враження спільні, а рахунок чомусь опинився в когось одного”, – кажуть у банку.

“В основі такої колаборації переосмислення простих меседжів про дружбу. Вона складається зі зрозумілих речей, таких, наприклад, як – купити подрузі чи другу бажану книжку або разом набрати у книгарні усього, про що мріяли, і все одно мати нескінченний wishlist. Дружба – це радити книжки, зустрічатися “на пів годинки” й засиджуватися до вечора, замовляти різні десерти на всіх і ще одну каву. А також – легко ділити рахунок завдяки “Запиту на оплату” у Приват24 з Visa”, – зазначили у Приватбанку.

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