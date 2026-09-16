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Президентка Єврокомісії виголосить сьогодні промову про стан ЄС. Говортиме і про війну в Україні

Також вона торкнеться тем штучного інтелекту, захисту дітей в інтернеті, конфліктів на Близькому Сході та напруженості у сфері міжнародної торгівлі.

Президентка Єврокомісії виголосить сьогодні промову про стан ЄС. Говортиме і про війну в Україні
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виголосить сьогодні у Європейському парламенті у Страсбурзі промову про стан Європейського Союзу.

Про це повідомляє France24.

У промові політикиня окреслить пріоритети на наступний рік і своє бачення шляхів подолання викликів, що постали перед найбільшим у світі торговельним блоком.

Зміст виступу фон дер Ляєн тримається в таємниці, зазначає видання.

Однак очікується, що вона торкнеться тем штучного інтелекту, зміни клімату та лісових пожеж, що охопили Європу цього літа, а також захисту дітей в інтернеті, війни Росії проти України, конфліктів на Близькому Сході та напруженості у сфері міжнародної торгівлі.

Початок її промови – о 10:00 за київським часом.

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