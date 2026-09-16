Президентка Єврокомісії виголосить сьогодні промову про стан ЄС. Говортиме і про війну в Україні

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виголосить сьогодні у Європейському парламенті у Страсбурзі промову про стан Європейського Союзу.
Про це повідомляє France24.
У промові політикиня окреслить пріоритети на наступний рік і своє бачення шляхів подолання викликів, що постали перед найбільшим у світі торговельним блоком.
Зміст виступу фон дер Ляєн тримається в таємниці, зазначає видання.
Однак очікується, що вона торкнеться тем штучного інтелекту, зміни клімату та лісових пожеж, що охопили Європу цього літа, а також захисту дітей в інтернеті, війни Росії проти України, конфліктів на Близькому Сході та напруженості у сфері міжнародної торгівлі.
Початок її промови – о 10:00 за київським часом.
- На початку вересня фон дер Ляєн повідомила, що Євросоюз розглядає новий запит України на фінансування придбання ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем ППО Patriot. Йдеться про кілька мільярдів євро.