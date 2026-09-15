У Фінляндії розслідують вивезення в Росію підсанкційних товарів

Митниця Фінляндії розслідує вивезення в Росію підсанкційних товарів на суму майже 6 млн євро у 2022 і 2023 роках.
Про це повідомляє Yle.
За даними Митниці, представники компаній з Фінляндії організували постачання товарів до Росії в обхід санкцій.
Експортна компанія заявляла, що відправляє товари до Казахстану та Туреччини, проте, згідно з даними попереднього розслідування, товари були вивезені до Росії. Йдеться зокрема про насоси і двигуни.
В фінській митниці підозрюють, що до Росії було вивезено гідравлічні насоси, двигуни та різні клапани на суму близько 5,9 мільйона євро. З липня 2022 року експорт цих товарів до Росії заборонено за регламентом санкцій ЄС.
В порушенні підозрюють двох людей. Один із підозрюваних також є відповідачем у чотирьох інших справах щодо порушення санкцій.
- У Фінляндії затримали порушника, який незаконно перетнув кордон з боку Росії. Він попросив у країні притулок.