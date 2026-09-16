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Трамп вперше прямо звинуватив демократів у замаху на нього

ФБР нібито приховувала інформацію про події в Батлері.

Трамп вперше прямо звинуватив демократів у замаху на нього
Замах на Трампа
Фото: Evan Vucci/AP/picture allianc

Президент США Дональд Трамп заявив, що замах на його життя у Пенсильванії у 2024 році став наслідком "змови демократів з метою усунення мене від виборів".

У власній соцмережі Truth Social Трамп написав, що ФБР за часів його попередника Джо Байдена не виконали свої обов'язки щодо чоловіка, який стріляв у кандидата в президенти під час мітингу в Батлері. За словами глави держави, до часу його вступу на посаду більшість інформації про замах зникла або була змінена чи спотворена.

Трамп переконаний, що потрібно притягнути до відповідальності колишнього голову Бюро Крістофера Рея, який нібито є "корумпованим копом" і провалив розслідування замаху. 

  • Трамп і раніше натякав на причетність демократів до спроби його вбивства, але ніколи не надавав вагомих доказів.
  • У нього стріляв 20-річний Томас Метью Крукс, який замість республіканця поцілив у 50-річного пожежника Корі Комператора, а згодом був ліквідований співробітником Секретної служби. Трамп зазнав лише ушкодження вуха.
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