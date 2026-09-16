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Трамп розкритикував Верховний суд США через рішення проти реформи голосування поштою

Республіканець пригадав усі свої образи на суддів.

Трамп розкритикував Верховний суд США через рішення проти реформи голосування поштою
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп висловив розчарування через ухвалу Верховного суду щодо неможливості внесення змін до процедури голосування поштою під час проміжних виборів до Конгресу 2026 року.

У соцмережі Truth Social Трамп поскаржився, що судді надто довго думали над своїм рішенням, а потім частково пояснили його браком часу для запровадження реформи дистанційного волевиявлення. 

Республіканець назвав голосування поштою "корумпованою, неконтрольованою катастрофою, над якою насміхається цілий світ, і тільки в Америці доводиться терпіти це шахрайство, яке руйнує націю".

На думку Трампа, "дурнократи" скористаються цим, щоб фальсифікувати вибори. Глава держави заявив, що Верховний суд розчаровує своїми рішеннями, піддаючись впливу радикальних лівих і не демонструючи відвагу, потрібну для порятунку Америки.

Серед провальних ухвал суддів він назвав заборону митних тарифів з вимогою повернути виплачені кошти імпортерам, а також підтвердження права на надання громадянства за народженням. Трамп нарікає, що ці судді "зовсім не ті люди, з яким я проводив інтерв'ю перед призначенням на посаду - вони залишилися лише блідою тінню самих себе".

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