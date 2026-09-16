Європарламент спростив процедури постачання зброї та дозволив фінансування оборонних випробувань в Україні

Європарламент ухвалив пакет рішень для зміцнення оборонних спроможностей Євросоюзу та прискорення виробництва зброї.

Як ідеться на сайті ЄП, євродепутати спростили процедури оборонних закупівель та прискорили переміщення військової продукції всередині блоку, щоб швидше постачати Європі та її союзникам необхідну зброю, безпілотники, засоби РЕБ і боєприпаси.

Крім того, рішення суттєво скорочує бюрократичні затримки й терміни отримання дозволів на розширення оборонних підприємств у 27 країнах ЄС. На думку євродепутатів, Європа більше не має часу на тривалі обговорення та бюрократію, коли Росія переводить свою економіку на військові рейки, випробовує кордони ЄС дронами та загрожує європейській безпеці.

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Щоб зміцнити співпрацю з Україною, депутати Європарламенту і держави-члени погодилися, що витрати, пов’язані з проведенням випробувань в Україні як країні-кандидаті, підлягатимуть фінансуванню з Європейського оборонного фонду, пише «Укрінформ».

Ці пропозиції мають підтримати оборонні інвестиції на майже 800 млрд євро протягом наступних чотирьох років. Це дасть можливість членам ЄС і європейському ОПК краще реагувати на зростання безпекових викликів.

Крім того, європарламентарі пропонують для будівництва оборонних підприємств або розширення наявних виробничих потужностей ввести єдиний для ЄС базовий строк ухвалення рішень щодо дозволів – 42 робочі дні з моменту підтвердження повноти заявки. Як виняток (складні проєкти або ризики для довкілля, здоров’я чи безпеки працівників) строк продовжать, але не більше, ніж на 102 робочі дні.

Якщо національні органи не ухвалять рішення у встановлений строк, застосують принцип мовчазної згоди. Держави ЄС також мають створити єдині контактні пункти. Вони будуть супроводжувати оборонні проєкти, забезпечуватимуть цифрове відстеження заявок і допомагатимуть малим і середнім підприємствам.