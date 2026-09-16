У Святогірській громаді Донеччини залишаються понад 1000 цивільних, серед них 47 дітей

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У Святогірській громаді Донецької області, яка щодня зазнає російських обстрілів, досі залишаються 1065 цивільних, серед них 47 дітей.

Про це повідомив начальник Святогірської МВА Володимир Рибалкін, пише Укрінформ.

За його словами, російські війська збільшили інтенсивність обстрілів населених пунктів громади. Для атак вони використовують авіацію та безпілотники, які також становлять загрозу для логістичних шляхів.

Водночас у громаді триває евакуація цивільних. З 1 до 15 вересня за допомогою поліції та ДСНС вдалося вивезти 44 мешканців, серед них шестеро дітей та двоє маломобільних людей.

Також упродовж останніх двох тижнів жителям громади передали 350 гігієнічних та 670 продуктових наборів.

Рибалкін зазначив, що гуманітарна допомога населенню продовжуватиметься, доки це дозволятиме безпекова ситуація.

Раніше російський диктатор Владімір Путін заявив, що начебто росіяни зайшли в 14 населених пунктів, зокрема в Святогірськ.

У Донецькій ОВА спростували цю інформацію.