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На Дніпропетровщині через російські атаки загинули п’ятеро людей, семеро поранені

Пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, рейсовий автобус та автомобілі.

На Дніпропетровщині через російські атаки загинули п’ятеро людей, семеро поранені
наслідки російських обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська понад 20 разів атакували Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області безпілотниками й артилерією. Внаслідок обстрілів загинули п’ятеро людей, ще семеро дістали поранень.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах.

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Внаслідок атак пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, рейсовий автобус та автомобілі. П’ятеро людей загинули, ще семеро дістали поранень.

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До лікарні у важкому стані доправили 51-річну жінку. Ще шестеро поранених чоловіків лікуватимуться амбулаторно.

У Криворізькому районі російські війська атакували Зеленодольську громаду. Там пошкоджена приватна оселя.

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