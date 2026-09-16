ЦПД: Лавров знову погрожує Європі "дуже короткою війною"

Лавров пригрозив Європі "дуже короткою війною" у разі, якщо "Європа нападе на Росію"

Росія знову посилила агресивну риторику щодо європейських партнерів України, вдаючись до ультиматумів та погроз силового зіткнення. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Як зазначили в ЦПД, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що можливе розміщення військових контингентів західних країн в Україні нібито стане "оголошенням війни Росії".

Також Лавров пригрозив Європі "дуже короткою війною" у разі, якщо, за його словами, "Європа нападе на Росію". З відповідними заявами він виступив під час "Міжнародного фестивалю молоді" в Єкатеринбурзі.

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У ЦПД зазначили, що у своїй заяві Лавров використав риторику про нібито загрозу нападу Європи на Росію на тлі повномасштабної війни РФ проти України.

Фото: ЦПД

У Центрі протидії дезінформації заявили, що Москва за допомогою таких заяв намагається перекласти відповідальність за ескалацію на західні уряди та виправдати власні дії. За оцінкою ЦПД, ця риторика розрахована як на російську внутрішню аудиторію, так і на іноземців.

У ЦПД також наголосили, що Росія використовує публічні міжнародні майданчики для поширення погроз і тиску на міжнародну спільноту.