Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
ГоловнаСуспільствоВійна

ЦПД: Лавров знову погрожує Європі "дуже короткою війною"

Лавров пригрозив Європі "дуже короткою війною" у разі, якщо "Європа нападе на Росію"

ЦПД: Лавров знову погрожує Європі "дуже короткою війною"
Фото: EPA/UPG

Росія знову посилила агресивну риторику щодо європейських партнерів України, вдаючись до ультиматумів та погроз силового зіткнення. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Як зазначили в ЦПД, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що можливе розміщення військових контингентів західних країн в Україні нібито стане "оголошенням війни Росії".

Також Лавров пригрозив Європі "дуже короткою війною" у разі, якщо, за його словами, "Європа нападе на Росію". З відповідними заявами він виступив під час "Міжнародного фестивалю молоді" в Єкатеринбурзі.

Реклама

У ЦПД зазначили, що у своїй заяві Лавров використав риторику про нібито загрозу нападу Європи на Росію на тлі повномасштабної війни РФ проти України.

Фото: ЦПД

У Центрі протидії дезінформації заявили, що Москва за допомогою таких заяв намагається перекласти відповідальність за ескалацію на західні уряди та виправдати власні дії. За оцінкою ЦПД, ця риторика розрахована як на російську внутрішню аудиторію, так і на іноземців.

У ЦПД також наголосили, що Росія використовує публічні міжнародні майданчики для поширення погроз і тиску на міжнародну спільноту.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies