​Засудили екснаглядача російської тюрми, яка діяла під час російської окупації Херсона

Щоб уникнути відповідальності, колаборант навіть мобілізувався до ЗСУ.

8 років ув’язнення отримав ще один колаборант, який працював на росіян під час тимчасової окупації Херсона у 2022 році.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Як з’ясувало розслідування, після окупації міста колаборант погодився стати «молодшим інспектором» в адміністрації російської тюрми, яку облаштували в Херсоні. Зловмисник охороняв камери і периметр режимного об’єкта, до якого ворог незаконно ув’язнював учасників руху опору на півдні України.

Після деокупації правобережної частини регіону колаборант спочатку залишився у місті й не виходив з власної квартири, а потім мобілізувався до однієї з військових частин ЗСУ, де сподівався «залягти на дно».

СБУ затримала колаборанта у березні 2025 року на території одного з навчальних центрів українських військ.

З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив зловмиснику 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та правоохоронних органах на строк до 10 років.