Окупанти атакували зупинку громадського транспорту на Херсонщині, є постраждала

Загалом окупанти поранили двох цивільних у Зеленівці та ще одну мирну жительку Херсона.

Російські окупанти вдарили безпілотником по зупинці громадського транспорту у Зеленівці Херсонської області. Постраждала жінка.

Про це повідомляє Херсонська МВА.

"Близько 13:35 російські окупанти атакували дроном зупинку громадського транспорту у Зеленівці. Постраждала 93-річна жителька селища. У неї – мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Наразі її дообстежують медики", – ідеться у повідомленні.

Також, у Зеленівці через російський обстріл постраждав 64-річний чоловік. Він потрапив під атаку ворожого безпілотника близько 14.30. Чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення.

У Херсоні близько 10.00 російські окупанти з дрона атакували авто в Центральному районі. Постраждала 42-річна херсонка. Вона дістала контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, гостру реакцію на стрес.

До медиків по допомогу потерпіла звернулась самостійно.