Окупанти атакували зупинку громадського транспорту на Херсонщині, є постраждала

Російські окупанти вдарили безпілотником по зупинці громадського транспорту у Зеленівці Херсонської області. Постраждала жінка.
Про це повідомляє Херсонська МВА.
"Близько 13:35 російські окупанти атакували дроном зупинку громадського транспорту у Зеленівці. Постраждала 93-річна жителька селища. У неї – мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Наразі її дообстежують медики", – ідеться у повідомленні.
Також, у Зеленівці через російський обстріл постраждав 64-річний чоловік. Він потрапив під атаку ворожого безпілотника близько 14.30. Чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення.
У Херсоні близько 10.00 російські окупанти з дрона атакували авто в Центральному районі. Постраждала 42-річна херсонка. Вона дістала контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, гостру реакцію на стрес.
До медиків по допомогу потерпіла звернулась самостійно.
- Росія вбила сьогодні мешканця Херсона та поранила п’ятьох осіб в області. Окупанти, зокрема, атакували цивільні автівки.