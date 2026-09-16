Ворог вбив і поранив сьогодні мешканців Херсонщини, зокрема під атакою були цивільні автівки

Росія вбила сьогодні мешканця Херсона та поранила п’ятьох осіб в області. Окупанти, зокрема, атакували цивільні автівки.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Близько 07:00 ворог атакував дроном 68-річного чоловіка у Корабельному районі. Він дістав смертельні поранення.
Орієнтовно о 09:20 росіяни атакували дроном жінку у середмісті Херсона. До лікарні доставили 56-річну херсонку, яка отримала вибухову травму та уламкові поранення ніг.
Також до лікарні звернулась жінка, яка близько 04:00 постраждала через удар російського “Шахеда” по Зимівнику.
У 57-річної працівниці одного з комунальних підприємств діагностували вибухову травму та контузію.
Близько 09:00 росіяни атакували дроном цивільну автівку на трасі у Комишанах. Через ворожий удар постраждав 19-річний хлопець. Він отримав вибухову травму, контузію, гостру реакцію на стрес та уламкові поранення руки.
Близько 10:15 росіяни атакували безпілотником автівку у Центральному районі Херсона. Постраждали двоє чоловіків віком 56 та 58 років. Вони дістали вибухові травми, струс головного мозку та гостру реакцію на стрес
Наразі лікарі надають потерпілим необхідну допомогу.
- Минулої доби російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонщини. Через російську агресію одна людина загинула, ще 7 дістали поранення.
- Пошкоджено три багатоповерхівки та чотири приватні будинки. Також окупанти понівечили господарську споруду, сільгосптехніку та приватні автомобілі.