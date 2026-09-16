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Ворог вбив і поранив сьогодні мешканців Херсонщини, зокрема під атакою були цивільні автівки

Російська армія вбила 68-річного чоловіка у Корабельному районі Херсона.

Ворог вбив і поранив сьогодні мешканців Херсонщини, зокрема під атакою були цивільні автівки
Фото: З відкритих джерел

Росія вбила сьогодні мешканця Херсона та поранила п’ятьох осіб в області. Окупанти, зокрема, атакували цивільні автівки.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Близько 07:00 ворог атакував дроном 68-річного чоловіка у Корабельному районі. Він дістав смертельні поранення.

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Орієнтовно о 09:20 росіяни атакували дроном жінку у середмісті Херсона. До лікарні доставили 56-річну херсонку, яка отримала вибухову травму та уламкові поранення ніг. 

Також до лікарні звернулась жінка, яка близько 04:00 постраждала через удар російського “Шахеда” по Зимівнику. 

У 57-річної працівниці одного з комунальних підприємств діагностували вибухову травму та контузію. 

Близько 09:00 росіяни атакували дроном цивільну автівку на трасі у Комишанах. Через ворожий удар постраждав 19-річний хлопець. Він отримав вибухову травму, контузію, гостру реакцію на стрес та уламкові поранення руки. 

Близько 10:15 росіяни атакували безпілотником автівку у Центральному районі Херсона. Постраждали двоє чоловіків віком 56 та 58 років. Вони дістали вибухові травми, струс головного мозку та гостру реакцію на стрес

Наразі лікарі надають потерпілим необхідну допомогу.

  • Минулої доби російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонщини. Через російську агресію одна людина загинула, ще 7 дістали поранення.
  • Пошкоджено три багатоповерхівки та чотири приватні будинки. Також окупанти понівечили господарську споруду, сільгосптехніку та приватні автомобілі.
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