Ворог вбив і поранив сьогодні мешканців Херсонщини, зокрема під атакою були цивільні автівки

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Росія вбила сьогодні мешканця Херсона та поранила п’ятьох осіб в області. Окупанти, зокрема, атакували цивільні автівки.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Близько 07:00 ворог атакував дроном 68-річного чоловіка у Корабельному районі. Він дістав смертельні поранення.

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Орієнтовно о 09:20 росіяни атакували дроном жінку у середмісті Херсона. До лікарні доставили 56-річну херсонку, яка отримала вибухову травму та уламкові поранення ніг.

Також до лікарні звернулась жінка, яка близько 04:00 постраждала через удар російського “Шахеда” по Зимівнику.

У 57-річної працівниці одного з комунальних підприємств діагностували вибухову травму та контузію.

Близько 09:00 росіяни атакували дроном цивільну автівку на трасі у Комишанах. Через ворожий удар постраждав 19-річний хлопець. Він отримав вибухову травму, контузію, гостру реакцію на стрес та уламкові поранення руки.

Близько 10:15 росіяни атакували безпілотником автівку у Центральному районі Херсона. Постраждали двоє чоловіків віком 56 та 58 років. Вони дістали вибухові травми, струс головного мозку та гостру реакцію на стрес

Наразі лікарі надають потерпілим необхідну допомогу.