На Донеччині розширили зону примусової евакуації дітей

У Донецькій області розширили зону обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб. Йдеться про окремі населені пункти Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад.
Про це повідомив в Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Евакуацію дітей проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. До процесу залучать місцеві військові адміністрації, поліцію, рятувальників та службу у справах дітей.
За словами Філашкіна, евакуйованих супроводжуватимуть на всіх етапах – від виїзду до приймального пункту та подальшого розміщення у безпечніших регіонах.
"Усі рішення ухвалюємо з однією метою – не допустити нових жертв серед дітей", – наголосив очільник ОВА.
- За минулу добу росіяни вбили та поранили мешканців Донецької області. Армія окупантів вбила двох жителів Слов’янська. Ще одна людина дістала поранення – теж у цьому місті.
- З початку вторгнення окупанти вбили у регіоні 4307 людей і поранили 10458. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.