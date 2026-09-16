Головне за ніч та ранок середи, 16 вересня: удар по рейсовому автобусу на Дніпропетровщині, атака на поїзд Київ - Миколаїв

Пʼятеро людей загинули, щонайменше семеро поранені через ворожий удар по рейсовому автобусу на Нікопольщині.

"Росіяни поцілили по автобусу безпілотником. Пʼятеро людей загинули на місці", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Семеро поранених наразі під наглядом лікарів.

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Ворог продовжує і полювання на пасажирські поїзди. Сьогодні вранці на ділянці маршруту між Новим Бугом та Баштанкою росіяни атакували поїзд сполученням Київ – Миколаїв, повідомила Укрзалізниця.

"Сьогодні під удар потрапив поїзд №122 Київ — Миколаїв. Завдяки завчасному попередженню моніторингової команди Укрзалізниці локомотивна та поїзна бригади, а також пасажири були евакуйовані. Усі цілі — це найголовніше", - йдеться в повідомленні.

Для 168 пасажирів УЗ разом із Миколаївською ОВА організовують автобусні трансфери.

"Однозначно маємо констатувати: цілеспрямований удар по цивільному пасажирському потягу – черговий воєнний злочин. Росія свідомо б’є туди, де перебувають цивільні. По пасажирських поїздах, житлових будинках, наших містах і селах. Це системний терор проти людей", - наголосив голова Миколаївській ОВА Олег Решетілов.

Під час ще двох атак по тому ж потягу, які ворог здійснив протягом двох з половиною годин після першого удару, обійшлося без постраждалих.

Генштаб ЗСУ інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1530 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 511 530 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 16 вересня Росія атакувала Україну 80 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово (РФ); ТОТ АР Крим – Гвардійське, Чауда.

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За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Російські ЗМІ стверджують, що на війні з Україною загинув генерал-майор армії-вбивці Антон Груніс, який командував 4-ою окремою мотострілецькою бригадою.

Окупант відомий тим, що у липні особисто доповідав диктатору Путіну про те, що Костянтинівка нібито була повністю захоплена росіянами. Це була відверта брехня. Наприкінці серпня Грунісу особисто вручав орден золотої зірки зі званням героя Росії очільник ворожого міністерства оборони Андрій Білоусов.

Обставини смерті генерала та місце його ліквідації українськими військами не розкриваються.

У Лос-Анджелесі розбився й загорівся гелікоптер новинної служби NBC під час висвітлення смертельної аварії за участю автобуса.

Повідомляється про загибель щонайменше трьох осіб і поранення ще однієї.

Місцева філія американської телекомпанії NBC підтвердила, що йдеться про гелікоптер NewsChopper4, який прямував на місце смертельної ДТП за участю позашляховика та міського автобуса, внаслідок якої загинули двоє людей. Журналісти, що працювали на місці аварії автобуса, повідомили, що гелікоптер упав на відстані близько 1,6 кілометра звідти.

Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) та Федеральне управління цивільної авіації (FAA) США розпочали розслідування причин катастрофи.

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У Лос-Анджелесі – другому за величиною місті США – часто використовують гелікоптери для висвітлення новинних подій у прямому ефірі з повітря.

У США викрили мережу агентів спецслужб Росії, які готували замовні вбивства, диверсії і напади по всьому світу, зокрема на американській землі.

Ця мережа, серед іншого, платила або мала намір платити людям у США й інших країнах за проведення передопераційного стеження і здійснення цілеспрямованих вбивств, а також доручала спільникам вчиняти або готувати теракти проти цивільної і військової інфраструктури в європейських країнах, що підтримують Україну.

Обвинувачувані досі перебувають на волі, повідомили в міністерстві юстиції США.

За даними слідства, мережа, названа РІС, діяла щонайменше з 2024 року. Це одна з ланок апарату Росії для нападів, зокрема убивств, що була зосереджена на російських дисидентах, а зараз переважно спрямована на європейських союзників України.

Подробиці – в новині.

У Палаті представників Конгресу США змогли затвердити перехід до дебатів щодо законопроєкту покійного сенатора Ліндсі Грема про запровадження санкцій проти країн, які купують енергоносії у Росії.

Як пише The Hill, ключове процедурне голосування було під загрозою зриву, але двоє демократів порушили партійну дисципліну і підтримали перехід документа до заключної стадії обговорення. У підсумку 214 конгресменів проголосували за, 211 були проти. Демократична партія відмовляється централізовано підтримати законопроєкт, оскільки вважає, що він дає президенту Дональду Трампу додаткові повноваження щодо запровадження митних тарифів, але при цьому не зобов'язує використати це для тиску на Росію. Обидва ці моменти є для опозиції неприйнятними.

Водночас навіть затяті опоненти Трампа визнають, що відмова від ухвалення санкційного законопроєкту може стати сигналом для диктатора Путіна про недостатню підтримку України з боку Сполучених Штатів і розчарувати українців. При цьому вони все одно не вірять, що господар Білого дому справді вдасться до "нищівних санкцій" проти Кремля.

Після дебатів конгресмени проведуть заключне і вирішальне голосування, після якого в разі успіху документ потрапить на стіл Трампа для підпису.

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Слідчий комітет Палати представників Конгресу США з'ясовує обставини історії щодо оплати російським олігархом Умаром Кремльовим весільного святкування для сина президента США Дональда Трампа-молодшого та його дружини Беттіни.

Як пише The Guardian, очільник демократів у комітеті Роберт Гарсія заявив, що звернувся до керівниці апарату Білого дому С'юзі Вайлз з вимогою надати усі документи та записи щодо розмов між президентською адміністрацією та сином глави держави про Кремльова. За словами конгресмена, виникає чимало запитань щодо того, чому син президента та власник компаній, які отримують замовлення від міністерства оборони, спілкується з людиною із близького оточення російського диктатора Путіна.

Гарсія наполягає на тому, що Трамп-молодший має відповісти: що отримав Умар Кремльов в обмін на те, що витратив на вечірку для сина президента та його дружини сотні тисяч доларів.

Дональд Трамп-старший зі свого боку заявив, що не знає, хто такий Умар Кремльов, ніколи його не бачив і не був присутній на вечірці, організованій ним для Трампа-джуніора.

Водночас Генеральний прокурор США Тодд Бланш заявив, що не бачить підстав для розслідування.

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