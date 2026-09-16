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Зеленський: кількість загиблих росіян за п’ять років війни наближається до мільйона

До кінця цього року російська армія втратить ще 300 тисяч військових. 

Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця цього року російська армія втратить ще 300 тисяч людей, а загальна кількість загиблих росіян за п’ять років війни наблизиться до одного мільйона.

Про це він розповів в інтерв’ю американському телеканалу CBS News.

"Ми вважаємо, що вони цього року втратять 300 тисяч. Йдеться про загиблих. Це означатиме, що в них буде один мільйон загиблих людей за п’ять років війни. Ще раз – один мільйон загиблих", - сказав Зеленський.

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Він зазначив, що Путін продовжує цю війну, тому що не відчуває достатнього тиску від свого суспільства.

"Але він його відчує", - додав Зеленський.

"Він не може зупинитися, тому що думає, що якщо вони зараз зупиняться – це не буде сприйматися перемогою. Те, що є зараз, є протилежним перемозі для них. Тому, якщо зараз зупинитися, він боїться, що солдати повернуться додому злими і будуть проти нього. У нього вже був такий прецедент з «вагнерівцями». Але тоді йшлося про 5 000 людей. Але якщо один мільйон повернеться, то буде гучно", - додав Зеленський.

 

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