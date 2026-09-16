Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця цього року російська армія втратить ще 300 тисяч людей, а загальна кількість загиблих росіян за п’ять років війни наблизиться до одного мільйона.
Про це він розповів в інтерв’ю американському телеканалу CBS News.
"Ми вважаємо, що вони цього року втратять 300 тисяч. Йдеться про загиблих. Це означатиме, що в них буде один мільйон загиблих людей за п’ять років війни. Ще раз – один мільйон загиблих", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що Путін продовжує цю війну, тому що не відчуває достатнього тиску від свого суспільства.
"Але він його відчує", - додав Зеленський.
"Він не може зупинитися, тому що думає, що якщо вони зараз зупиняться – це не буде сприйматися перемогою. Те, що є зараз, є протилежним перемозі для них. Тому, якщо зараз зупинитися, він боїться, що солдати повернуться додому злими і будуть проти нього. У нього вже був такий прецедент з «вагнерівцями». Але тоді йшлося про 5 000 людей. Але якщо один мільйон повернеться, то буде гучно", - додав Зеленський.
- За даними Генштабу ЗСУ, від початку 2026 року втрати російської армії в живій силі сягнули 301 030 військовослужбовців убитими та пораненими. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 511 530 військових (убитими та пораненими).