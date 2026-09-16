Росіяни атакували пасажирський потяг "Київ - Миколаїв"

Ворог продовжує полювання на пасажирські поїзди. Сьогодні вранці росіяни атакували поїзд сполученням Київ - Миколаїв.

Про це повідомила Укрзалізниця.

"Сьогодні під удар потрапив поїзд №122 Київ — Миколаїв. Завдяки завчасному попередженню моніторингової команди Укрзалізниці локомотивна та поїзна бригади, а також пасажири були евакуйовані. Усі цілі — це найголовніше", - йдеться в повідомленні.

Для пасажирів УЗ разом із Миколаївською ОВА організовують автобусні трансфери.