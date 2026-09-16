Росіяни атакували пасажирський потяг "Київ - Миколаїв"

Ворог продовжує полювання на пасажирські поїзди. Сьогодні вранці росіяни атакували поїзд сполученням Київ - Миколаїв.
Про це повідомила Укрзалізниця.
"Сьогодні під удар потрапив поїзд №122 Київ — Миколаїв. Завдяки завчасному попередженню моніторингової команди Укрзалізниці локомотивна та поїзна бригади, а також пасажири були евакуйовані. Усі цілі — це найголовніше", - йдеться в повідомленні.
Для пасажирів УЗ разом із Миколаївською ОВА організовують автобусні трансфери.
- 13 вересня на Волині, за два кілометри від кордону з Польщею, російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда. У ньому були, зокрема, радники з питань безпеки кількох держав-членів Євросоюзу, колишні європейські очільники включно з експремʼєром Великої Британії Борисом Джонсоном. В іншому поїзді, який перебував на станції Ягодин саме в момент цієї атаки, був колишній глава ЦРУ Девід Петреус.