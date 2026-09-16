Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували пасажирський потяг "Київ - Миколаїв"

Для пасажирів організовують автобусні трансфери.

Росіяни атакували пасажирський потяг "Київ - Миколаїв"
Наслідки обстрілу потяга (архівне фото)
Фото: Одеська ОВА

Ворог продовжує полювання на пасажирські поїзди. Сьогодні вранці росіяни атакували поїзд сполученням Київ - Миколаїв. 

Про це повідомила Укрзалізниця

"Сьогодні під удар потрапив поїзд №122 Київ — Миколаїв. Завдяки завчасному попередженню моніторингової команди Укрзалізниці локомотивна та поїзна бригади, а також пасажири були евакуйовані. Усі цілі — це найголовніше", - йдеться в повідомленні. 

Для пасажирів УЗ разом із Миколаївською ОВА організовують автобусні трансфери.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies