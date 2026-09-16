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Палата представників США досягла прогресу щодо закону Грема про "пекельні санкції"

Важливе процедурне голосування вже подолано.

Палата представників США досягла прогресу щодо закону Грема про "пекельні санкції"
Палата представників Конгресу США
Фото: ukrinform.ua

У Палаті представників Конгресу США змогли затвердити перехід до дебатів щодо законопроєкту покійного сенатора Ліндсі Грема про запровадження санкцій проти країн, які купують енергоносії у Росії.

Як пише The Hill, ключове процедурне голосування було під загрозою зриву, але двоє демократів порушили партійну дисципліну і підтримали перехід документа до заключної стадії обговорення. У підсумку 214 конгресменів проголосували за, 211 були проти.

Демократична партія відмовляється централізовано підтримати законопроєкт, оскільки вважає, що він дає президенту Дональду Трампу додаткові повноваження щодо запровадження митних тарифів, але при цьому не зобов'язує використати це для тиску на Росію. Обидва ці моменти є для опозиції неприйнятними.

Водночас навіть затяті опоненти Трампа визнають, що відмова від ухвалення санкційного законопроєкту може стати сигналом для диктатора Путіна про недостатню підтримку України з боку Сполучених Штатів і розчарувати українців. При цьому вони все одно не вірять, що господар Білого дому справді вдасться до "нищівних санкцій" проти Кремля.

Після дебатів конгресмени проведуть заключне і вирішальне голосування, після якого в разі успіху документ потрапить на стіл Трампа для підпису.

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