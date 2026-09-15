ООН розглядає можливість зберігання гуманітарної допомоги для України в підземних сховищах

ООН розглядає можливість переміщення гуманітарної допомоги Україні в підземні сховища, на тлі російських атак по складах організації.
Про це пише Reuters.
Від початку року внаслідок ворожих атак в Україні було вражено 10 складів ООН, збитки становлять мільйони доларів.
На початку вересня під атакою опинився один з головних складів ВООЗ, що зберігав медикаменти. Внаслідок попередніх атак знищені гігієнічні набори та шкільне приладдя для дітей.
«Ці навмисні атаки на складські потужності – це нова тенденція останніх кількох місяців», –заявив Координатор гуманітарних питань ООН в Україні.
Він сказав, що в організації розглядають можливість переміщення припасів у підземні бункери та відкладають закупівлю гуманітарної допомоги до останньої хвилини, щоб зменшити ризик ударів.
Зазначається, що ООН інвестує в обладнання для захисту персоналу, таке як більше броньованих машин та пристроїв виявлення дронів, і розглядає запити України на мобільні укриття для дронів на вулицях.
- 17 липня, російські безпілотники чотири рази атакували гуманітарний склад Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) у Дніпрі.