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ООН розглядає можливість зберігання гуманітарної допомоги для України в підземних сховищах

Це пов'язано з постійними російськими атаками, через які від початку року знищено вже 10 складів організації.

ООН розглядає можливість зберігання гуманітарної допомоги для України в підземних сховищах
Фото: EPA

ООН розглядає можливість переміщення гуманітарної допомоги Україні в підземні сховища, на тлі російських атак по складах організації.

Про це пише Reuters.

Від початку року внаслідок ворожих атак в Україні було вражено 10 складів ООН, збитки становлять мільйони доларів.

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На початку вересня під атакою опинився один з головних складів ВООЗ, що зберігав медикаменти. Внаслідок попередніх атак знищені гігієнічні набори та шкільне приладдя для дітей.

«Ці навмисні атаки на складські потужності – це нова тенденція останніх кількох місяців», –заявив Координатор гуманітарних питань ООН в Україні.

Він сказав, що в організації розглядають можливість переміщення припасів у підземні бункери та відкладають закупівлю гуманітарної допомоги до останньої хвилини, щоб зменшити ризик ударів.

Зазначається, що ООН інвестує в обладнання для захисту персоналу, таке як більше броньованих машин та пристроїв виявлення дронів, і розглядає запити України на мобільні укриття для дронів на вулицях.

  • 17 липня, російські безпілотники чотири рази атакували гуманітарний склад Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) у Дніпрі.
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