«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Івано-Франківську викрили чоловіка, який ошукав знайомих на понад 5 млн гривень

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В Івано-Франківську викрили чоловіка, який ошукав знайомих на понад 5 млн гривень
Фото: Відділ комунікації поліції Івано-Франківської області

В Івано-Франківську поліцейські викрили чоловіка, який ошукав знайомих на понад 5,4 млн гривень.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Івано-Франківської області.

Фігурант отримував від потерпілих дорогі автомобілі та документи на нерухомість, обіцяючи розрахуватися або вигідно реалізувати майно. Натомість автомобілі за підробленими документами переоформлювали на інших осіб, а власники залишались без грошей. 

Реклама

Перший епізод злочинної схеми стався у лютому 2024 року. Підозрюваний дізнався, що його знайомий планує продати Volkswagen Touareg за 55 тисяч доларів.  Чоловік, нічого не підозрюючи, передав знайомому авто, ключі та документи. Проте за два тижні авто вартістю понад 2 млн гривень перереєстрували на іншу особу, однак власник коштів не отримав. 

Через кілька місяців фігурант переконав іншого знайомого передати йому документи, що підтверджували право на квартиру вартістю 35 тисяч доларів. Він запевнив, що може вигідно реалізувати нерухомість та повернути власнику більше грошей. Збитки з цієї схеми становлять 1,3 млн гривень.

У квітні 2025 року в такій же ситуації опинилася ще одна приятелька фігуранта. Чоловік запропонував 52 тисячі доларів за транспортний засіб. Жінка передала йому автівку, ключі та реєстраційні документи. Але грошей не отримала, а авто перереєстрували на іншу особу.

За даними слідства, від дій фігуранта постраждали троє його знайомих. Сума завданих збитків перевищує 5,4 млн гривень.

 38-річного чоловіка затримали та повідомили йому про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі понад 1,3 млн гривень. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies