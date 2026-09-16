В Івано-Франківську викрили чоловіка, який ошукав знайомих на понад 5 млн гривень

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В Івано-Франківську поліцейські викрили чоловіка, який ошукав знайомих на понад 5,4 млн гривень.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Івано-Франківської області.

Фігурант отримував від потерпілих дорогі автомобілі та документи на нерухомість, обіцяючи розрахуватися або вигідно реалізувати майно. Натомість автомобілі за підробленими документами переоформлювали на інших осіб, а власники залишались без грошей.

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Перший епізод злочинної схеми стався у лютому 2024 року. Підозрюваний дізнався, що його знайомий планує продати Volkswagen Touareg за 55 тисяч доларів. Чоловік, нічого не підозрюючи, передав знайомому авто, ключі та документи. Проте за два тижні авто вартістю понад 2 млн гривень перереєстрували на іншу особу, однак власник коштів не отримав.

Через кілька місяців фігурант переконав іншого знайомого передати йому документи, що підтверджували право на квартиру вартістю 35 тисяч доларів. Він запевнив, що може вигідно реалізувати нерухомість та повернути власнику більше грошей. Збитки з цієї схеми становлять 1,3 млн гривень.

У квітні 2025 року в такій же ситуації опинилася ще одна приятелька фігуранта. Чоловік запропонував 52 тисячі доларів за транспортний засіб. Жінка передала йому автівку, ключі та реєстраційні документи. Але грошей не отримала, а авто перереєстрували на іншу особу.

За даними слідства, від дій фігуранта постраждали троє його знайомих. Сума завданих збитків перевищує 5,4 млн гривень.

38-річного чоловіка затримали та повідомили йому про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі понад 1,3 млн гривень. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.